La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche

L'evento ha attirato una cinquantina di partecipanti, tra cui atleti del raduno di off-road running, come la valdostana Axelle Vicari, e figure di spicco del settore, come Dennis Brunod e i consiglieri della FIDAL VDA, Veronica Pirana e Alessandro Nicco.

La mattinata ha preso avvio con i saluti di Ornella Vaneli, seguiti da un intervento di Tito Tiberti, che ha discusso le prospettive olimpiche delle specialità off-road. Tiberti ha delineato i requisiti necessari affinché queste discipline possano essere incluse nel panorama olimpico, sottolineando l'importanza del professionismo tra gli atleti.

Alessandro Fornasiero ha poi presentato tre casi di studio riguardanti i parametri fisiologici e i test di laboratorio, apportando un contributo scientifico al dibattito. Successivamente, Alexa Callovini ha offerto ulteriori dati sui predittori delle performance, evidenziando le differenze tra atlete donne e uomini nel trail running.

Il seminario si è concluso con le riflessioni del CT Paolo Germanetto, che ha enfatizzato l’importanza di incontri come questo. Ha auspicato una continua condivisione di conoscenze tecniche e scientifiche, fondamentale per l’evoluzione e la preparazione degli atleti in un contesto sportivo in continua crescita.

Il raduno di tre giorni in Valle d’Aosta ha visto la partecipazione di atleti di rilievo, tra cui Xavier Chevrier, Henri Aymonod e il nuovo campione italiano Isacco Costa, nonché giovani promesse come Beatrice Bianchi e Anna Hofer. Questo evento non solo ha celebrato il talento e la passione per la corsa in montagna, ma ha anche tracciato un sentiero verso il futuro dello sport, ricco di opportunità e sfide.