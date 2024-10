Sophie Riva argento ai Campionati italiani Enduro all’Isola d’Elba (LI)

Secondo gradino del podio a Sophie Riva, domenica 6 ottobre, ai Campionati italiani Enduro, disputati sul Monte Perone, all’Isola d’Elba (Livorno)

Il titolo tricolore è stato vinto, 84° assoluta, dalla bolzanina Nadine Ellecosta (Abetone Gravity; 27’37”), davanti alla Juniores Clarissa Carzolio (Ancillotti Factory; 29’01”; 116°) e, seconda Open femminile, Sophie Riva (Black Arrows – Gemme Bike; 29’32”: 131°). Quarto posto, seconda Junior, Giorgia Fiocchi (Abetone Gravity; 29’40”) e quinta Emilie Polo (Guidi – RosasBike; 29’45”; 4° Open); a causa infortunio, non ha concluso la gara Camilla Martinet (Cicli Lucchini). Al maschile, scudetto a Mirco Vendemmia (Exept Factory; 22’12”).

Sophie Riva che sarà presente, giovedì 24 ottobre, dalle 18.30, nella sala conferenza della Cva, a Châtillon, per la Festa del Ciclismo, serata ‘di gala’ degli atleti del Comitato della Federazione ciclistica Italiana, dai Giovanissimi, protagonisti del Grand Prix Valle d’Aosta 2024 e delle gare nazionali, alle Rappresentative regionali, ai medagliati nelle manifestazioni nazionali, dai premi speciali per le società ai giudici regionali, per finire con ‘rider’ che hanno dato lustro alla nostra regionale nelle più importanti manifestazioni internazionali.

Strada

È Mattia Gaffuri (già protagonista all’Aosta – Gran San Bernardo) a vincere l’8° edizione della GranFondo Tre Valli Varesine, al traguardo dopo 127 km e 2000 metri di dislivello positivo, con il crono di 3h 12’13”).

Nella corsa su Strada riservata agli Amatori, disputata domenica 6 ottobre, 74° posizione assoluta, secondo nei 45/49 anni, Alain Seletto (Rodman; 3h 33’17”); 411° Guido Besenval (Team Benato; 3h 55’32”; 39° 50/54); 558° Alex Noussan (Panaché; 4h 04’48”; 219° 19/34); 578° Julien Aguettaz (Panaché; 4h 05’38”; 83° 35/39); 778° André Contoz (Gs Aquile; 4h 21’46”; 257° 19/34); 921° Andrea Dell’Amico (Panaché; 4h 51’05”; 289° 19/34).

Nella MedioFondo – 101 km e 1500 metri di dislivello – con trentanove classifica in prima posizione con il crono di 2h 37’04”, al 68° posto, quinto 40/44, Erik Rosaire (Gs Godioz; 2h 50’18”); 449° Simone Massimino (Gs Aquile; 3h 18’31”; 36° 40/44); 555° Paolo Luca Pramotton (Cicli Lucchini; 3h 27’22”; 58° 55/59).