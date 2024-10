M. Agostinacchio, Careri e Cottin ‘sbancano’ Tarvisio (UD)

Seconda tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross, ieri, a Tarvisio (Udine; prova in origine programmata a Forni Avoltri, poi dirottata nella cittadina al confine con la Slovenia), con gli atleti valdostani grandi protagonisti grazie alle vittorie nelle rispettive categorie di Mattia Agostinacchio, Michel Careri e Corrado Cottin, quest’ultimo capoclassifica della generale nei Master fascia 4 con i due successi, di ieri e la settimana scorsa a Corridonia (Macerata).

Negli Open maschili, vittoria di Gioele Bertolini (Fasi Airport Services Guerciotti; 1h 02’40”) a precedere Samuele Scappini (Cingolani; 1h 03’10”) e Federico Ceolin (Bibione; 1h 04’30”). In 21° posizione assoluta, 10° Under 23, Andrea Carbone (Rostese).

Negli Juniores è subito ‘show’ di Mattia Agostinacchio, in fuga dai primi metri di gara; poi, un problema meccanico, l’entrata ai box, con Filippo Grigolini che effettua il sorpasso. Al rientro sul tracciato il recupero di Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti; 37’30”) che riprende la testa e vince con un minuto di vantaggio su Filippo Grigolini (Team Cingolani; 38’28”) e, terzo, Giacomo Serangeli (Dp66; 38’55”).

Negli Allievi primo anno vince d’autorità Michel Careri (Salus Guerciotti Cx; 30’45”) a precedere il compagno di sodalizio Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Guerciotti Cx) e Alessio Borile (Dp66), vincitore quest’ultimo della prima tappa, a Corridonia.

Netto il successo, il secondo consecutivo, nei Master Fascia 4, di Corrado Cottin (Team Benato; 55’37”) su Giuseppe Dal Grande (Zero 5 Bike; 1h 00’59”) e Mauro Braidot (Caprivesi).

Il Giro delle Regioni 2024 si ferma in Friuli per la terza tappa, in programma a Buja-Osoppo (Udine), domenica prossima, 13 ottobre.



CdM MountainBike

Si è conclusa, nella serata di ieri, la Coppa del Mondo Xco Elite maschile, con la disputa della tappa canadese di Mont-Sainte-Anne, vinta dal sudafricano Alan Haterley (1h 26’56”), davanti al duo francese composta da Mathis Azzaro (1h 27’26”) e Victor Koretzky (1h 27’44”). Miglior azzurro al traguardo, 5°, a 13” dal podio, Simone Avondetto (Wilier-Vittoria; 1h 27’57”); 51° Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem).