Nuoto: La vittoria del cuore per Marie Claire Deanoz che onora il fratello alle gare di Ischia

Claire Deanoz ha disputato questo weekend le gare finali del tour Italian Open Water a Ischia, portando a casa risultati significativi. Il 5 ottobre ha partecipato alla gara di 3 km, classificandosi prima nella categoria M40 con un tempo di 47 minuti. Il giorno successivo, 6 ottobre, ha affrontato la 6 km da Procida a Ischia, dove si è confermata prima nella sua categoria, M40, chiudendo la gara al settimo posto assoluto con un tempo di 1 ora e 47 minuti. Nonostante la sfida dell’ultimo chilometro, che si è svolto controcorrente, il mare splendido ha reso l'esperienza ancora più piacevole.

Marie Claire ha sottolineato l'importanza di queste gare, essendo il quinto anno consecutivo in cui partecipa. Ogni anno ha notato miglioramenti nelle sue prestazioni, e il gruppo Italian Open Water rappresenta per lei un'ottima occasione per rincontrare amici e per prepararsi in vista della finale Mondiale dell'Oceanman, prevista per dicembre a Dubai.

Particolarmente significativo è stato per lei il risultato della gara di oggi, poiché coincide con l’anniversario della morte di suo fratello Joel, scomparso il 6 ottobre 2016 sul Cervino insieme al suo amico Gerard. Marie Claire ha voluto onorarlo nel modo migliore possibile, consapevole che Joel fosse un grande appassionato di sport. La sua dedica alla memoria del fratello ha reso questa competizione ancora più speciale e significativa.