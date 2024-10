Golf: Mazzucato e Giachino sugli scudi

Ha ancora una volta dominato le avversarie la 13enne del Golf club Aosta Brissogne Francesca Mazzucato che ha concluso le sue 36 buche in 158 colpi, lasciando a 8 lunghezze (166) Gemma Winteler, seconda, e a 11 (169) Sara Montejo Rey, che si è piazzata terza. La giovane promessa del circolo valdostano ha guidato il lotto delle partecipanti già dalla prima giornata dove ha chiuso in 77 colpi; domenica è bastato chiudere con 81 colpi, controllando le altre giocatrici, tenendole sempre a distanza, ottenendo comunque anche nelle seconde 18 buche il miglior score di giornata.

In campo maschile, grazie ad una domenica clamorosa, il 17enne di Excenex Emanuele Giachino (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) è riuscito a risalire la classifica fino ad agguantare la terza posizione, con 149 colpi, preceduto dal vincitore Lorenzo Bruzzone (143) e Michele Gallini, secondo con 146. Emanuele ha pagato la scarsa verve patita nella prima giornata, dove ha chiuso le 18 buche con 80 colpi, in settima posizione. Si è poi trasformato domenica, dove con 69 colpi ha realizzato il miglior score di giornata, performance che gli ha permesso un’insperata ed entusiasmante rimonta.

Percorso inverso, invece, per l’altro valdostano, Mathias Sciocchetti Bois (Aosta/ Brissogne) che dopo un’ottima quarta piazza, con 76 colpi, nella prima giornata, domenica chiudendo in 89 è scivolato nelle posizioni di seconda fascia con 165 colpi che lo hanno inserito al 23esimo posto, appena davanti a Marco Bonatti (Gressoney), che con due giornate in fotocopia 83+83, si è guadagnato la 24esima piazza con 166 colpi.

Meno performante è invece stato il weekend di Julian Faccini (Courmayeur) che si è dovuto accontentare della 52esima posizione finale, in virtù di uno score di 90+95, con 185 colpi che lo hanno relegato nelle retrovie.