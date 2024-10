Ciclismo: Gaia Tormena ‘esacampionessa’ europea a Gibilterra

Al termine di una giornata perfetta, in finale, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1’37”00) fa il vuoto e precede di 5”12 la danese Line Mygdam e di 5”91 la cipriota Constantina Georgiou, con la francese Madison Boissière, quarta, attardata di 9”28. La rincorsa al titolo europeo di Gaia Tormena inizia con il miglior crono nelle qualifiche contro il tempo (56”44), davanti alla ceca Adéla Pernicka (46”82) e alla tedesca Marion Fromberger (48”13). Non cambia il canovaccio nei quarti di finale, con l’aostana (1’41”86) prima nella sua batteria, seguita dalla francese Coline Clauzure (a 29/100). E il copione non muta neppure in semifinale, con Gaia Tormena (1’40”18) che ha la meglio su Line Mygdam.

Alla fine della stagione mancherebbe l’ultima tappa della Coppa del Mondo, in attesa di una località che prenda il posto di Bengaluru, in Indonesia, che ha rinunciato all’organizzazione della prova conclusiva prevista per il 22 ottobre. Allo stato attuale, Gaia Tormena, pur avendo rinunciato alla trasferta brasiliana di San Paolo il 18 agosto, è sempre al comando della classifica generale, con 440 punti, seguita dall’olandese Didi de Vries (371) e dalla francese Madison Boissière (329).

Mountain Bike

Si è conclusa con il 12° posto — la migliore delle azzurre — oggi, a Mont-Sainte-Anne (Canada), la stagione di Coppa del Mondo Xco di Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 1h 22’21”). L’ultima prova è stata vinta dalla francese Loana Lecomte (1h 19’01”), seguita dall’austriaca Laura Stigger (1h 19’10”) e dalla svizzera Sina Frei (1h 20’20”).

Venerdì, sempre a Mont-Sainte-Anne, si è svolto l’Xcc — Short track, vinto dalla svizzera Sina Frei (21’53”), seguita dalla francese Loana Lecomte (21’54”) e dalla britannica Evie Richards (21’55”). In 21° posizione Martina Berta (22’20”).

Alle 20, ora italiana, il via alla gara Elite maschile, con Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem) sulla linea di partenza con il numero 59.

Gravel

Dopo essersi assicurato la maglia iridata su strada (Glasgow 2023) e quella del ciclocross, oggi, a Leuven (Belgio), Mathieu Van der Poel vince anche il Campionato Mondiale Gravel.

Incontenibile l’olandese in una giornata all’attacco per tutti i 180 km del tracciato; a 13 km dal traguardo, Van der Poel fa il vuoto e, in 4h 41’23”, precede un poker di atleti belgi (sette nei migliori dieci). Sul podio salgono Florian Vermeersch (4h 42’26”) e Quinten Hermans (4h 45’10”). È classificato in 223° posizione, dopo 103 km coperti in 2h 48’36”, Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli).

Strada

Arrivo in volata oggi a Villanuova sul Clisi (Brescia), nel 2° Memorial Claudia Baldo, corsa su strada di 38,800 km riservata alla categoria Esordienti Donne secondo anno. La vittoria è andata, in 1h 01’03” alla media di 38,133 km/h, a Nina Marinini (Biesse – Carrera), che ha preceduto Rachele Paset (Breganze) e Elena Geppi (Donoratico); 18° posizione per Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).