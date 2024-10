Il Grosjean Wine Trail assegna i titoli Fidal di trail running

L’autunno è arrivato puntuale, i colori della vegetazione hanno iniziato a mutare e il Grosjean Wine Trail si avvicina a grandi passi. Sabato 12 ottobre si svolgerà la gara biennale che edizione dopo edizione si amplia e si trasforma in un evento allargato, coinvolgendo le associazione del territorio.

Di mattina si fa sul serio: 15 chilometri (700 metri dislivello positivo) in mezzo ai vigneti dell’azienda vitivinicola Grosjean di Quart, di corsa a ritmi elevati per provare ad aggiudicarsi il titolo regionale Fidal di trail running. Il Grosjean Wine Trail è prova unica e i vincitori di ogni categoria indosseranno la maglia di campione. Il percorso non dà respiro, un saliscendi continuo, tra colori e profumi, con il suggestivo passaggio all’interno della cantina.

Una gara a tutti gli effetti, riservata agli atleti tesserati Fidal o agli enti di promozione sportiva, cui si aggiungono due prove non competitive per gli sportivi poco interessati al risultato. L’Associazione Inrun ha così deciso di proporre un percorso di 10 chilometri (500 metri D+) e una enogastronomica.

Spazio anche ai più giovani, che nella stessa giornata potranno misurarsi in uno dei tre tracciati appositamente disegnati, sempre lungo i filari di Grosjean, che per la terza volta consecutiva partecipa attivamente all’organizzazione, così come Fondazione Ollignan che accoglie sempre con entusiasmo i partecipanti, il pranzo e la festa finale.

Quest’anno ad animare il pomeriggio, dopo il pranzo a base di polenta e carbonada Arev della vinosteria Antirouille di Aymavilles, saranno le note degli Skarlet, gruppo rock che intratterrà i partecipanti fino a sera. I più piccoli potranno invece divertirsi con le attività proposte da GiocAosta, ormai una certezza quando si parla di giochi e divertimento.

Le iscrizioni su irunning.it procedono, i numeri sono limitati per gestire al meglio l’evento e gli spazi a disposizione. Una giornata riservata a massimo 250 sportivi sulle quattro prove, meno di cento i posti ancora a disposizione. E per tutti i finisher, un regalo particolare, un paio di occhiali da sole Scott, oltre a un’altra piccola sorpresa proveniente direttamente dalla cantina Grosjean. Adesioni aperte fino al 9 ottobre o fino a esaurimento pettorali.

L’evento è organizzato da Inrun e dalla famiglia Grosjean, con la collaborazione di Fondazione Ollignan e di Dynamo Camp Valle d’Aosta.

Giovanni Ienaro, organizzatore Inrun: «Questa manifestazione rappresenta per noi un momento sportivo e conviviale di fine stagione. Fin dalla prima edizione abbiamo trovato una piacevole sinergia con la famiglia Grosjeans, che apre le porte della sua azienda e ci permette di gareggiare in un contesto inconsueto, oltre che di scoprire alcune aree dedicate alla lavorazione».

Famiglia Grosjean: «Tra le varie iniziative che proponiamo in azienda, questo evento, in cui abbiamo creduto sin dalla prima edizione, rappresenta una bellissima esperienza attraverso la quale gli eno-turisti possono scoprire e vivere in prima persona la vigna, dove la vite rimane al centro di tutto e dove gli appassionati potranno immergersi in un territorio unico e raro».