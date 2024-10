Raffaele Statti al timone del Boxing Team Aosta

Il primo ottobre 2024 ha segnato un nuovo capitolo per la storica società Boxing Team Aosta, con l’elezione del nuovo Comitato Direttivo e la nomina di Raffaele Statti come presidente. La notizia arriva al termine di una festosa celebrazione per il 15° anniversario della società, un evento che ha richiamato l'attenzione di appassionati e sostenitori della boxe.

Raffaele Statti, figura di riferimento nella boxe aostana, ha una lunga carriera alle spalle. Da atleta, ha collezionato un’impressionante carriera con 75 incontri disputati, di cui ben 70 vinti, 40 dei quali per KO. Statti ha condiviso il ring con alcuni dei migliori pugili locali, tra cui Luigi Patruno, Silvio Ceriano ed Enrico Piccinelli. Dopo aver intrapreso la carriera professionistica sotto la guida del manager milanese Leonardo Barravecchia, un incidente sul lavoro lo costrinse a interrompere la sua carriera, un duro colpo che mise fine ai suoi sogni di gloria.

Nonostante l’improvvisa interruzione della carriera sportiva, Statti non si è allontanato dal mondo della boxe. Ha ricoperto per anni il ruolo di direttore sportivo e presidente del Boxing Team Aosta, contribuendo in modo significativo alla crescita e al riconoscimento della disciplina nella regione. Sotto la sua direzione, la società ha organizzato eventi di grande rilievo, tra cui i Campionati Italiani di boxe per la prima volta in Valle d’Aosta, tenutisi a Saint Vincent con la partecipazione del leggendario Campione del Mondo, Nino Benvenuti.

Negli anni ’90, il Boxing Team Aosta ha vissuto un autentico “salto di qualità” grazie alla collaborazione con Kushner Productions di Cedric Kushner, che ha portato al palaghiaccio di Aosta il campionato europeo professionisti dei pesi massimi tra Damiani ed Eklund. Da quell’epoca si sono susseguiti diversi Campionati del Mondo, con incontri memorabili come quello tra Brian Mitchel (Sud Africa) e Welcom N’cita, e tra Frankie Mitchel (USA) e Gerry Lopez (Sud Africa). Questi eventi, sostenuti anche dalla Regione e trasmessi da RAI TV via satellite, hanno offerto alla Valle d’Aosta una visibilità significativa a livello europeo.

Statti (a sn) con Nino Benvenuti

Con l’elezione di Raffaele Statti, la Boxing Team Aosta si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, basato su esperienza e passione. Con il supporto di Angelo Scapin e di un gruppo qualificato all’interno del Comitato Direttivo, Statti intende far rinascere la “grande boxe” in Valle d’Aosta, partendo dal ricco materiale umano che frequenta la palestra, composta da circa 50 atleti tra agonisti, giovani promesse e amanti della disciplina.

Il programma elaborato dal nuovo Direttivo prevede una serie di attività agonistiche in trasferta, la partecipazione ai campionati piemontesi e nazionali, e l’organizzazione di almeno due manifestazioni all’anno in Valle d’Aosta. Il Comitato Direttivo è così composto: Raffaele Statti come presidente, Paolo Di Turo come vice e tesoriere, Cesare Gerbore come direttore sportivo, e Claudio Menchini ed Enrico Marazzato come consiglieri. Lo staff tecnico è formato da esperti del settore, tra cui Angelo Scapin, Federico Silla e Ivan Unia.

Con una visione chiara e obiettivi ambiziosi, Raffaele Statti e il suo team sono pronti a riportare la boxe aostana ai vertici, mantenendo viva la tradizione pugilistica della regione e valorizzando i giovani talenti. La comunità pugilistica attende con entusiasmo le novità che il nuovo corso potrà portare, sperando in una stagione ricca di successi e soddisfazioni.