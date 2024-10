Gara di Golf benefica organizzata dal Soroptimist Club Valle d’Aosta

Domenica scorsa, 29 settembre, una splendida giornata di sole ha accolto i partecipanti alla gara di golf organizzata dal Soroptimist Club Valle d'Aosta in collaborazione con il Golf Club Aosta-Brissogne. L'evento ha visto una folta partecipazione, con tanti giocatori entusiasti e numerosi premi in palio, che hanno reso la giornata ancora più speciale. “Questa gara è stata dedicata alla memoria di Meri Macori,” ha sottolineato la presidente Viviana Maria Vallet, “una golfista prematuramente scomparsa.” Il momento del ricordo, caratterizzato da un minuto di silenzio e da un caloroso applauso, ha commosso tutti i presenti, creando un'atmosfera di riflessione e solidarietà.

Il ricavato delle iscrizioni è stato completamente devoluto al Soroptimist, con l'intento di sostenere un progetto patrocinato dalla Federazione Italiana Golf. Questo progetto mira a utilizzare il golf come strumento di inclusione sociale per i giovani con spettro autistico. “Per il nostro Club è questa una importante sfida che si apre,” ha evidenziato Vallet, riconoscendo l'importanza di coinvolgere tutti gli operatori e creare le condizioni necessarie per realizzare il progetto. Le prime lezioni, tenute dal maestro David Carvallo, hanno già mostrato risultati incoraggianti, con quattro giovani che si sono avvicinati a questo sport con entusiasmo.

Nonostante le sfide logistiche, come la scarsità di campi da golf e le limitate risorse umane, l’impegno delle socie del Club è forte e determinato. “Non possiamo negare che ci sono da superare oggettive difficoltà,” ha aggiunto Vallet, “ma l’entusiasmo e la passione per questa iniziativa sono il motore del nostro lavoro.” La presidentessa ha espresso ottimismo riguardo ai futuri successi del progetto, che punta a regalare un sorriso e un momento di serenità a questi giovani. “Siamo qui per fare la differenza,” ha concluso, ispirando tutti a continuare in questo percorso di inclusione e supporto.