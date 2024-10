ForTen Golden Edition, la classica del Forte di Bard si tinge d’azzurro con la Nazionale italiana di mountain and trail running

Torna con tante sorprese la ForTen, la gara podistica divenuta un classico di fine stagione al Forte di Bard. Appuntamento domenica 20 ottobre 2024, con partenza dal cuore del Borgo di Bard, su un tracciato da 10 chilometri disegnato sulle strade dei Comuni di Bard e Hône e con arrivo in Piazza d’Armi: traguardo ambito per chi saprà domare anche l’ultimo tratto attraverso le ripide salite della fortezza. Sarà una settima edizione speciale, a tinte azzurre grazie alla presenza degli atleti della Nazionale italiana di mountain and trail running guidata dal commissario tecnico Paolo Germanetto. I protagonisti dell’Europeo di Annecy 2024, si ritroveranno in gara a Bard insieme a numerosi big della corsa e ai tanti amatori.

Altra novità importante, il raduno della Nazionale a Bard: il Forte si trasformerà infatti nella Casa degli Azzurri da giovedì 17 a domenica 20 ottobre. Occasione importante, oltre che per una tre giorni di lavoro intensa, per guardare agli appuntamenti del 2025, tra cui il Mondiale in programma a Canfranc, località spagnola ai piedi dei Pirenei. Tra i nomi dei convocati dal ct Germanetto figurano quelli dei valdostani Xavier Chevrier e di “Hombre vertical” Henri Aymonod il tre volte campione italiano di vertical. Oltre a loro saranno presenti il nuovo campione italiano Isacco Costa, Andrea Elia, Elia Mattio e Roberto Giacomotti mentre tra le donne convocate Beatrice Bianchi, Anna Hofer, Martina Falchetti, Arianna Dentis, Luna Giovanetti e Claudia Previtali. Il ritiro valdostano sarà caratterizzato anche dal convegno*, in programma sabato 19 ottobre, alle ore 10.00 nella sala Archi Candidi, dal titolo “La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche”, organizzato dal Comitato valdostano della Fidal con la collaborazione del Centro Studi Fidal.

Al tavolo dei relatori siederanno Tito Tiberti, co-coordinatore tecnico Fidal Corsa in montagna, Trail Running e Ultradistanze, tecnico IV livello Coni; Alessandro Fornasiero, ricercatore al CeRiSM, Centro di ricerca Sport Montagna Salute di Verona, Alexa Callovini, ricercatrice presso CeRiSM, Università di Verona e Trento, Paolo Germanetto, responsabile Tecnico Fidal Corsa in montagna, Trail Running e Ultradistanze. tecnico IV livello Coni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria compilando l’apposito form sul sito fortedibard.it.

Le novità della FortTen Golden Edition, organizzata in collaborazione con l’Atletica Monterosa e i comuni di Bard e Hône, riguarderanno anche i più giovani. Per la prima volta, infatti, si correrà una prova non competitiva riservata ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Confermata anche la camminata non competitiva aperta a tutti.

* il convegno dà diritto all’acquisizione di 0,5 crediti formativi per i tecnici Fidal.



PROGRAMMA

Sabato 19 ottobre

Ore 10.00 convegno La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche

Domenica 20 ottobre

ore 8.00 ritiro pacco gara al Forte e pagamento adesioni

ore 10.00 partenza Forten e Camminata libera

ore 11.15 partenza Corsa non competitiva 8-15 anni

ore 12.00 Pastaparty

ore 13.00 Premiazioni

ADESIONI ONLINE APERTE

irunning.it e fortedibard.it

Pacco gara

Maglietta Montura



REGOLAMENTO

Categorie da regolamento Avmap

Costo iscrizione: 10,00 euro pagabile al momento del ritiro del pacco gara il giorno della corsa

Competitiva aperta ai tesserati Fidal, Uisp, enti di promozione sportiva e possessori runcard

con obbligo certificato medico sportivo.

Alla competitiva sono ammessi anche i tesserati alla categoria Allievi 16-18 anni.

La Camminata a passo libero è aperta a tutti.

La partecipazione alla Corsa non competitiva 8-15 anni è gratuita.

Iscrizioni obbligatorie online entro le ore 23.59 del 18 ottobre 2024, al costo di euro 10,00.

Le iscrizioni effettuate il giorno della gara avranno una maggiorazione di euro 3,00.

La gara è riservata ai tesserati UISP-FIDAL-RUNCARD come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico sportivo in corso di validità.

Sponsor tecnico: Montura