Trofeo Coni 2024: La Valle d'Aosta pronta a conquistare la Sicilia con 63 giovani talenti

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, hanno consegnato la bandiera valdostana al Presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, e a una piccola rappresentanza della delegazione che porterà i colori valdostani alla finale nazionale del Trofeo Coni, che si terrà a Catania e Palermo, in Sicilia, dal 3 al 6 ottobre 2024.

Il Trofeo Coni, giunto alla nona edizione, è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14, tesserati presso le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD). In Sicilia saranno presenti 37 Federazioni sportive nazionali, 7 Discipline sportive associate e oltre 4.400 atleti e tecnici provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del Coni, mira a promuovere l’attività sportiva e i valori del "sano agonismo", che include sia la vittoria che la sconfitta come momenti di crescita personale e sportiva.

La Valle d'Aosta parteciperà con 17 tecnici e 63 atleti, tra i 10 e i 14 anni, che si sfideranno con coetanei provenienti da altre regioni in diverse discipline sportive. Alla cerimonia di consegna della bandiera erano presenti due tra i più giovani atleti della delegazione: Diana Peila (tennis) e Lorenzo Andreo (mountain bike).

La rappresentativa valdostana è orgogliosa di partecipare a questa importante manifestazione, che vedrà impegnati oltre 4.500 atleti e tecnici provenienti da tutta Italia. Le gare si svolgeranno in sedi distribuite tra Catania e Palermo, e l'evento sarà inaugurato con una Cerimonia di Apertura a Catania e concluso con la Cerimonia di Chiusura a Palermo il 6 ottobre, quando sarà premiata la regione vincitrice.

Tra le sedi di gara figurano l’Istituto Mongibello Etna Climbing per l'arrampicata sportiva, Villa Bellini per il ciclismo, e diverse altre strutture per le varie discipline. La Valle d’Aosta sarà rappresentata in arrampicata sportiva, ciclismo, ginnastica ritmica, baseball, beach bocce, atletica leggera, calcio, ruzzola e freccette, pallacanestro, tag rugby, scherma, tennis tavolo, tennis e triathlon.

Lunedì 30 settembre, il Presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, è stato accolto dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, e dall’Assessore Giulio Grosjacques, per ricevere la bandiera regionale, che verrà esposta durante le cerimonie ufficiali. In questa occasione, sono stati presenti anche i giovani atleti Lorenzo Andreo e Diana Peila, pronti a partire per la Sicilia.

Ecco l'elenco della delegazione degli atleti valdostani che parteciperanno al Trofeo Coni in Sicilia: ARRAMPICATA SPORTIVA Sangiorgi Luce - Atleta

Boccato Sara - Atleta

Bonjean Alessandro - Atleta

Martinetto Cristiana - Tecnico CICLISMO Andreo Lorenzo - Atleta

Evolandro Nathan - Atleta

Lecca Aurora - Atleta

Salice Nicolò - Atleta

Masoni Simone - Tecnico GINNASTICA RITMICA Camaschella Bianca - Atleta

Ciurca Celeste - Atleta

Masoaro Alessia - Atleta

Mastroianni Melissa - Atleta

Mondino Patrizia - Tecnico BASEBALL Barbuto Melissa - Atleta

Hoxha Roksana - Atleta

Jacquin Viola - Atleta

Timpano Marta - Atleta

Bianchi Kevin - Atleta

Fonte Nicolò - Atleta

Isidori Cesare Giovanni - Atleta

Nugara Davide - Tecnico

Bajo Lilia - Tecnico BEACH BOCCE Alfonsi Simone - Atleta

Aresu Matilda - Atleta

Lucchetti Anna - Atleta

Revil Chantal - Atleta

Aresu Davide - Tecnico ATLETICA LEGGERA Canalini Mya - Atleta

Testolin Ilaria - Atleta

Dellio Eleonora - Atleta

Fiocchini Andrea - Atleta

Solovyov Ares - Atleta

Chapellu Alexis - Atleta

Ponticelli Samuele - Tecnico CALCIO Truc Raphael - Atleta

Terzia Fernando - Atleta

Zerbinati Matteo - Atleta

Lanzo Giorgia - Atleta

Fea Celeste - Atleta

Macchioni Mara - Atleta

Giovinazzo Marco - Tecnico

Fea Gianluca - Tecnico RUZZOLA E FRECCETTE D'Herin Sylvie - Atleta

Buschino Emil - Atleta

Vuillermoz Henri - Atleta

Bisson Joseph - Atleta

Ducly Sara - Tecnico

Dallot Nicholas - Tecnico PALLACANESTRO Glarey Arianna Nike - Atleta

Testa Melissa - Atleta

Chevrier Gael - Atleta

Ferina Leonardo - Atleta

Ferina Fabio - Tecnico TAG RUGBY Viscian Andrea - Atleta

Tropiano Thea - Atleta

Porliod Yari - Atleta

Condò Brian - Atleta

Imperial Justine - Atleta

Picchiottino Cleo - Atleta

Oppicelli David - Atleta

Curighetti Marco - Atleta

Donnet Cedric - Atleta

Jimenez Felipe - Atleta

Aquadro Rossana - Tecnico

Bonino Alberto - Tecnico SCHERMA Zavattaro Greta - Atleta TENNISTAVOLO Pera Marco - Atleta

Bionaz Angeline - Atleta

Curtaz Remy - Tecnico TENNIS Di Castro Mattia - Atleta

Perruchon Nicolas Richard Leonard - Atleta

Guichardaz Gwenaelle - Atleta

Peila Diana - Atleta

Vierin Nathalie - Tecnico TRIATHLON Gai Chiara - Atleta

Lorenzoni Cecilia - Atleta

Ciccarelli Pietro - Atleta

Zecchini Thomas - Atleta

Lanza Beatrice - Tecnico

