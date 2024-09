Trofeo Jean Pellissier 2024: al Vertikal Tovo sport, memoria ed emozioni

Il prossimo Vertikal Tovo, in programma per il 6 ottobre 2024 a Oropa (BI), sarà un evento sportivo di grande significato, intitolato alla memoria di Jean Pellissier, uno dei più forti atleti valdostani scomparso nel 2023. Il Trofeo rappresenterà un omaggio alla sua straordinaria carriera e al segno indelebile che ha lasciato nel mondo delle corse in montagna e dello sci alpinismo.

L’edizione 2024 del Vertikal Tovo, organizzato dalla GS Favaro, affiliata CSEN, sarà una competizione speciale per diversi motivi. Oltre alla classica gara verticale di 2,9 km e 1000 metri di dislivello positivo che partirà da Oropa, questa edizione segnerà il primo anno di gemellaggio tra il Vertikal Tovo e il Vertical Tube di Villeneuve (in Valle d’Aosta), in programma il 3 novembre 2024 e dalle caratteristiche tecniche molto simili.

Le due competizioni, pur mantenendo classifiche separate, concorreranno a formare una classifica combinata che premierà i migliori tempi complessivi, assegnando il Trofeo ai primi tre classificati assoluti maschili e femminili; saranno inoltre previsti premi ad estrazione per tutti i partecipanti.

Il Vertikal Tovo di Oropa partirà alle ore 9.00, a scaglioni, e per i più giovani, nel pomeriggio, si terrà un percorso appositamente dedicato, con partenza alle ore 14.00.

Le iscrizioni sono disponibili al costo di 30 euro fino al 30 settembre, e a 35 euro fino al giorno della gara (salvo esaurimento posti), presso il sito: https://www.wedosport.net/volantino_gara.cfm?gara=56428

Al termine della competizione sarà possibile pranzare in compagnia, presso il Piazzale Busancano. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere lo sport celebrando non solo la competizione, ma anche la memoria e lo spirito di squadra. Vertikal Tovo intende inoltre ricordare Ivan Camurri, il campione che nel 2021 scomparve a causa di una grave malattia, per questo motivo, parte del ricavato verrà devoluto ad AIL Biella, per la lotta contro i tumori del sangue.

Per ulteriori informazioni: 349.519.0891