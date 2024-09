A Cogne assegnata una tappa di Coppa del Mondo di sci nordico

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che nelle riunioni tecniche della Federazione Internazionale Sci-FIS che si sono svolte a Zurigo, sono state ufficializzate la gare di Coppa del Mondo delle diverse discipline.



Dopo le conferme di La Thuile, per lo sci alpino, e Breuil-Cervinia, per lo snowboard, la Valle d’Aosta avrà le gare di Coppa del Mondo anche per lo sci nordico che si svolgeranno a Cogne.

“Esprimiamo grande soddisfazione per queste scelte, hanno sottolineato il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques. La Valle d’Aosta si conferma una delle località di punta degli sport invernali e dopo La Thuile e Breuil-Cervinia ora anche Cogne ritorna grande protagonista dello sci mondiale. Alla Valle d’Aosta vengono riconosciute una volta di più le grandi capacità organizzative e la professionalità dimostrate nelle precedenti occasioni. L’intera regione ritrova una prestigiosa vetrina internazionale che premia gli sforzi profusi in questi anni da parte di tutta la comunità valdostana. In modo particolare Cogne, dopo l’evento alluvionale, avrà la possibilità di ritornare nel gotha mondiale dello sci nordico e riproporsi ad alto livello sia dal punto di vista tecnico che infrastrutturale.”



Ad aprire questi appuntamenti internazionali sarà Breuil-Cervinia con le gare di snowboard il 13 e 14 dicembre 2024, mentre nel 2025 toccherà a Cogne, il 31 gennaio, il 1° e 2 febbraio, e infine La Thuile, venerdì 14 e sabato 15 marzo con una discesa libera e un supergigante femminili.