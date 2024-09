Al Gs Lupi Valle d’Aosta l’ottava tappa del GP Giovanissimi a Sarre

Il Gs Lupi Valle d’Aosta organizza, questa mattina, l’ottava tappa del Gran Prix Giovanissimi e non lascia spazio ai sodalizi avversari, vincendo la prova immagazzina 568 punti, a precedere l’Orange Bike Team (299) e il Cs Lys (187). Una giornata che ha visto al via poco meno di 180 atleti in erba, in rappresentanza di dieci società valdostane, alle quali si è aggiunta anche la Liguria Mtb.

G1 * A imporsi è Coralie Collé (Cs Lys) davanti a Matilde Raso Sarto (Gs Lupi) e a Gaelle Comé (Rdr Sport School). Nei maschietti successo di Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) che precede Cesare Mancinelli (Orange Bike) e Giovanni Lucia (Gs Lupi).

G2 * Gradino alto del podio a Rebecca Frutaz (Gs Lupi) seguita da Elodie Gérard (GranParadisoBike) e da Julie Grange (Orange Bike). Al maschile, è il ligure Leonardo Balestrero ad avere la meglio su Henry Perruchon (Rdr Sport School) e Fabio Forti (Gs Lupi).

G3 * Vittoria di Anaïs Blanc (Gs Lupi) davanti a Céline Pellissier (Orange Bike) e a Ajne Noemie Charbonnier (Gs Godioz). In campo maschile s’impone Federico Privitelli (Cs Lys) seguito da Solei Bianquin (Gs Lupi) e da Sebastian Leo (Orange Bike).

G4 * Nella competizione femminile la vittoria va a Marta Rizzo (Gs Lupi) davanti a Vittoria Montaldo (Orange Bike) e a Alys Torgneur (Gs Lupi). Al maschile successo di Julien Marchi (Orange Bike) che precede Lorenzo Andreo (Gs Lupi) e Simone Dorio (Gs Godioz).

G5 * È Amélie Berlier (Cicli Lucchini) ad avere ragione della coppia del Team Benato formata da Linda Prot e Aicha Montrosset. Nei maschietti successo di Filippo Grosso (Orange Bike) su Luca Sandi (Gs Lupi) e Samuel Liro (Vtt Arnad).

G6 * Aurora Lecca (Gs Lupi) precede il duo del Cs Lys Alessia Pellicanò e Michela Clerin Fontan. In campo maschile vittoria di Sergio Zigliani (Vtt Arnad) davanti al duo del Cicli Lucchini, Thierry Besenval e Giovanni Marti.