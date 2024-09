Pickleball: Frederic Dalle e Anael Tovagliari brillano nella terza tappa del Circuito "Road to Torino"

Nella competizione di singolare maschile, Frederic Dalle si è imposto in una finale combattutissima contro Davide D'Achille, vincendo per 15-13. Dalle aveva precedentemente superato Gabriel Tovagliari in semifinale con un netto 11-5, dimostrando grande determinazione e qualità di gioco.

Nel singolare femminile, Anael Tovagliari ha dominato il tabellone, aggiudicandosi la finale contro la sorella Karol Tovagliari per 15-7. Anael aveva eliminato in semifinale Chiara Perrelli con un convincente 11-3, confermandosi in grande forma per tutta la competizione.

Il torneo di doppio maschile ha visto il successo della coppia composta da Erik Montegrandi e Andrea Covi, che in finale hanno battuto i fratelli Matteo e Fabio Paonessa con il punteggio di 15-7, mostrando una solida intesa e un gioco coordinato.

Nel doppio misto, la vittoria è andata a Leonardo Sergi e Anael Tovagliari, che hanno confermato la loro superiorità battendo la coppia Montegrandi-Perrelli per 15-8, aggiungendo così un ulteriore trofeo al palmarès di Anael, protagonista assoluta della giornata.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre, quando si disputerà il Master Finale che decreterà i qualificati per il prestigioso Torneo Nazionale di Pickleball a Torino, evento che si svolgerà durante le ATP Finals, rappresentando un’occasione imperdibile per gli appassionati di questo sport in forte crescita.