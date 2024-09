Ciclismo: Enea Bortolotti Barrel sul podio del Trofeo Guardascione a Gorla Maggiore

Dai primi metri ritmo elevatissimo, e Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB), seguiti dal tecnico Matteo Balestrini, sono sempre nelle prime posizioni per evitare guai e eventuali cadute. Nell’ultimo giro esce dal gruppo Gabriele Montesin (Feralpi Monte Clarense) e, poco dopo, al suo inseguimento si getta Lorenzo De Vecchi (Bustese Olona).

Nella salita finale lascia tutti sul posto e con De Vecchi cerca di chiudere ‘il buco’ su Montesin; Gabriele Montesin mantiene un leggero vantaggio e, dopo 42 km, coperti in 1h 02’30” alla media di 40,320 km/h, va a vincere in solitaria. Alle sue spalle, nella volata lunga, è secondo, con un ritardo di 14”, Lorenzo De Vecchi e, a 17” dal vincitore, terzo gradino del podio per Enea Bortolotti Barrel. Nella volta di gruppo per il quarto posto, attardato di 30”, la spunta Samuele Matteini (Corbettese); è 20° assoluto, 18à degli Esordienti secondo anno, Lorenzo Rossi.