Appuntamento del Club Soroptimist con il golf Brissogne, domenica 29 settembre 2024

Domenica 29 settembre 2024, a partire dalle 9.30 , si svolgerà presso il Golf Club Aosta-Brissogne una gara di golf organizzata dal Soroptimist Club Valle d'Aosta.

Si tratta di un momento particolare ed emozionante che vuole ricordare la prematura scomparsa della socia Meri Macori, la quale ha lasciato un grande vuoto e tanto rimpianto nell'Associazione. Il Premio Lady sarà infatti assegnato in sua memoria, proprio in ricordo della grande passione che Meri nutriva per questo sport.

Un altro momento assai significativo precederà questa gara e coinvolgerà ragazzi con spettro autistico che si avvicineranno per la prima volta alla pratica del golf, accompagnati dal maestro David Carvallo.

“Un momento importante per questi ragazzi – sottolinea la presidente dell'Associazione Viviana Maria Vallet - nato dalla volontà di sostenere GOLF4AUTISM, il progetto patrocinato dalla Federazione Italiana Golf che riconosce in tale sport la possibilità di un vero sostegno all'inclusione sociale, indirizzato in particolare questi giovani, che si inserisce a sua volta nella Soroptimist Golf Challenge Cup, circuito in favore di iniziative per le donne in Africa, giunto ormai alla sua 17a edizione”.

Sarà questo un test, inoltre, per capire se esistono le condizioni indispensabili per proseguire in questo percorso. Infatti, le ridotte dimensioni territoriali della nostra regione, le limitate risorse umane, la scarsa disponibilità di campi da golf (o sedi alternative) costituiscono reali difficoltà che solamente una forte e sentita risposta degli operatori del settore potrà superare, aprendo così la strada a questa nuova esperienza di vita.

La gara singola Stableford, con partenza alle 9.30, è una gara di beneficenza il cui ricavato sarà donato dal Golf Club Aosta-Brissogne al Soroptimist che lo destinerà al progetto GOLF4AUTISM. Oltre ai notevoli premi di giornata, saranno messi a sorteggio un ricco numero di altri premi, grazie alla generosità dei tanti sponsor che continuano a credere e a condividere le iniziative del Soroptimist sul nostro territorio.