Nicolò Savona e Matteo Garino agli onori del Consiglio comunale di Gressan

Michel Martinet, nelle sue comunicazioni, ha voluto complimentarsi con due atleti residenti a Gressan: Nicolò Savona e Matteo Garino, il primo, calciatore in forza alla Juventus, è sceso in campo da titolare il 26 agosto nella partita di Serie A contro il Verona, segnando il suo primo gol e ottenendo anche la qualificazione nella Nazionale under 21.

Il secondo, maestro di sci e triatleta, si è qualificato per le finali mondiali del circuito Ironman, in programma il 26 ottobre alle Hawaii: «questi straordinari risultati non fanno che confermare quanto sia positivo l'impegno del Comune nell'investire nelle strutture sportive - ha sottolineato il primo cittadino di Gressan - che, oltre a indirizzare i giovani verso un percorso di salute, li educa ad appropriarsi e in seguito a trasmettere dei valori che sono fondamentali per la nostra società, quali il sacrificio, il rispetto delle regole e il rispetto dell'avversario. Insomma un'educazione civica vissuta sulla propria pelle e, come amministratori pubblici, non possiamo quindi che essere orgogliosi di loro, auspicando che i loro risultati siano di stimolo e da esempio per tutti i nostri giovani Gressaen».