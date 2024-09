Ciclismo: Gs Lupi sul podio del Campionato di Società a Carona (BG)

Sesta e conclusiva prova del Campionato italiano giovanile per Società, oggi, a Carona (Bergamo) con gli atleti del Gs Lupi ottimi protagonisti, grazie alla vittoria di Paolo Costa e la seconda posizione di Raphael Tremblan. Risultati che, sommati alle prestazioni di tutti e dieci gli atleti schierati sul tracciato bergamasco, consegnano al sodalizio sarrolein il terzo gradino del podio nella classifica per società: un risultato storico per il Gs Lupi e per la Valle d'Aosta. Lo scudetto a squadre giovanile è stato vinto dai piacentini del GagaBike Team, con 2778 punti, davanti ai bergamaschi, organizzatori della tappa conclusiva, la Ktm Academy le Marmotte, a quota 1776 e, terzo, il Gs Lupi Valle d’Aosta, con 1319 punti.

Negli Allievi secondo anno, ennesimo successo stagionale di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 52’44”) che ha la meglio, per 6”, di Alessandro Garbaccio Valina (Mtb Oasi Zegna) e Marco Soprani (GagaBike; a 2’21”); 23° Lamberto Falchi (Gs Lupi; a 9’17”).

Negli Allievi primo anno a imporsi è Francesco Bettinelli (Mtb San Paolo; 56’06”). Al 15° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 3’54”); 29° Christian Faita (Gs Lupi; a 8’48”).

Negli Esordienti secondo anno, seconda e quarta posizione al Gs Lupi per merito di Raphael Tremblan (a 45”) e Joel Philippot (a 2’33”, gara vinta da Davide Grigi (Alba Orobie; 41’11”) con terza piazza a Riccardo Bianchi (Gaga Bike; a 1’55”); 22° Alessio Catona (Gs Lupi; a 9’23”). In campo femminile successo di Giorgia Sardi (Gaga Bike; 34’51”); 8° Arlyn Sposito (Gs Lupi; a 4’47”).

Negli Esordienti primo anno buon quarto posto di Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 2’06”) nella gara vinta da Davide Quattrone (Rostese; 45’55”), davanti a Mirko Signorelli (Bikers Petosino; a 1’11”) e a Edoardo Ducco (Rostese; a 1’46”). Al femminile, vittoria di Aurora Orrù (Mtb Oasi Zegna; 34’54”); 8° Siria Valenti (Gs Lupi; a 6’42”).

MountainBike

Quinta e conclusiva tappa della Coppa Italia giovanile Xco di MountainBike, il 22 settembre, ad Accadia (Foggia), dove la Rappresentativa valdostana sarà in corsa per conquistare un piazzamento sul podio. Inavvicinabili, in vetta alla classifica, la Lombardia, con 897 punti, seguita dal Veneto (869), per la terza piazza restano in lizza Bolzano, a quota 756, la Liguria (707) e, quinta, la Valle d’Aosta, con 703 punti. Il selezionatore del settore Fuoristrada del Comitato Fci - Valle d’Aosta, Moreno Philippot, ha convocato per la trasferta pugliese sei atleti: Elisa Giangrasso (Ghedi Cycling), Paolo Costa (Gs Lupi) e Fabien Borre (Cicli Lucchini; Allievi); Matilde Anselmi e Michel Careri (Orange Bike Team) e Joel Philippot (Gs Lupi).

Il 21 settembre, sempre ad Accadia, la finale di Coppa Italia sarà preceduta dal Campionato italiano giovanile Team relay per Comitati regionali.