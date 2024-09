Una settimana positiva per lo sport valdostano, con i nostri atleti che hanno brillato in diverse discipline

Un calendario fitto di eventi ha caratterizzato la settimana appena trascorsa degli atleti valdostani.

Campionati regionali allievi su pista: 9 titoli per la Cogne, 5 per il Pont Donnas e 1 per la Calvesi - Alessandria

Nel weekend di Sabato 14 e Domenica 15 settembre si sono tenuti i Campionati piemonte- si/valdostani individuali su Pista AF/AM ad Alessandria (AL) in cui sono stati assegnati i titoli valdostani per la stagione 2024.

Subito in evidenza nella prima giornata la velocista della Cogne Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta) sui 400 m che vince il titolo regionale femminile in 57"06 alla sua prima gara su questa distanza arrivando 1a anche nella classifica generale lasciandosi dietro un vuoto di più di 2". Sempre Abelli vince anche i 200m mentre al femminile dominando la classifica complessiva con il tempo di 25"42. 2a tra i valdostani e 3a assoluta sui 200m è Nicole Dellio (2007, Atl. Cogne Aosta) con il crono di 26"36. Dellio è 1a in 12"42 nei 100m facendo segnare anche il miglior tempo tra le piemontesi. Nei 100 m maschili il titolo maschile va a Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) in 11"97 (ventoso +3.9) andando al personale di quasi 3 decimi. Nella seconda giornata sempre Pagliarin vince il titolo sui 400Hs con il nuovo primato personale di 58"74. 2o Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calvesi) in 1’05"91. Nel salto triplo femminile Alice Lingeri(2007, Atl. Pont Donnas) vince il titolo regionale con la misura di 10,87 m (PB) posizionandosi 2a nella classifica con i piemontesi. Il titolo degli 800 m maschile va a Laurent Cugnach (2008, Atl. Sandro Calvesi) che va al personale con il tempo di 2’03"80 ottenuto vincendo la batteria in cui si trovava.

Il titolo dei 100Hs va a Jade Porceillon (2008, Atl.Pont Donnas) che se lo aggiudica in 15"62 migliorandosi più di mezzo secondo.

Si aggiudica il titolo maschile del salto in lungo Leonardo Marana(2007, Atl. Cogne Aosta) con 5,57m. Al femminile è Giada Borney (2008, Atl. Pont Donnas) a vincere il titolo con la misura di 4,80 m.

Nel salto in alto il titolo maschile è andato a Leonardo Marana con la misura di 1,70 m, mentre quello femminile lo ha vinto Jade Porceillon con la misura di 1,50 m.

Samuel Zilio (2007, Atl. Cogne Aosta) si porta a casa il titolo dei 200 m in 25"85 e quello del

getto del peso (5kg) con la misura di 9,34 m (PB)

Il titolo del lancio del disco va a Augusto Mazzarello(2007, Atl. Pont Donnas) con la misura di 20,04 m (PB).

É stato assegnato anche il titolo regionale cadette del lancio del martello vinto da Nicole Dal Mut(2009, Atl. Cogne Aosta) con un lancio a 25,01 m migliorandosi di ben 8 m con l’attrezzo da 3 kg.





I commenti di alcuni atleti dopo la gara:

Matilde Abelli, felice, racconta: Il primo 400 della mia vita è andato molto bene, sono proprio fiera del mio risultato. Non pensavo di andare così veloce. Mi sono sentita molto bene e l’ho gestita bene: ho fatto i passaggi giusti, quindi, sono molto felice

Matteo Pagliarin racconta: Per quanto riguarda i 100 m sono partito meglio rispetto al solito, poi mi sono sentito un po macchinoso sul lanciato, però ci sta essendo l’ultima gara della stagione e con, comunque, sotto i 12 per la prima volta, quindi, sono soddisfatto. I 400Hs personale anche stavolta di 3 decimi. Mi è piaciuta, sono partito leggermente più piano rispetto al solito però ho tenuto un ritmo più continuo e sono riuscito a chiudere forte. La gara mi è piaciuta di più rispetto al solito perché l’ho anche sofferta di meno.

Nicole Dellio dice: I 100 e i 200 generalmente sono andati abbastanza bene considerando che sono stata ferma dagli italiani, quindi, da inizio luglio e poteva sicuramente andare peggio anche guardando i tempi. Ho notato che ci sono alcune cose su cui devo migliorarmi come, per esempio, nei 100 la partenza e poi la fase lanciata nei 200. Però sono abbastanza contenta.

I 200 sono andati male spiega Samuel Zillio Ho corso molto contratto e sono arrivato alla fine dietro agli altri. Spero di aver fatto qualcosa di meglio, invece è andata peggio rispetto a quello che mi aspettavo. La gara del getto del peso è andata abbastanza bene, ho fatto personale, ma mi interessava poco, speravo più di andare bene sui 200

Laurent Cugnach racconta: "Sono piuttosto soddisfatto dellandamento della gara, purtroppo, es- sendo partiti in linea ho dovuto un po sgomitare per mettermi nel gruppo di testa, rischiando anche di cadere a causa di un contatto. Ho cercato di non perdere contatto con i primi e a cento metri dalla conclusione mi sono messo in testa, vincendo la batteria. Avrei preferito essere nella batteria con i tempi migliori in cui con molta probabilità avrei fatto un tempo migliore, ma sono comunque contento."

Classifica

Campionati italiani individuali e di società sen/pro e jun di corsa in montagna

- 2a prova (salita)

Domenica 15 settembre si è tenuta la 2a prova del campionato di corsa in montagna (salita) sen/pro e juniorers a Casnigo (Bergamo), valida anche quale terza (e pure in questo caso conclu- siva) prova dei Campionati Italiani di Società Assoluti e Juniores. Il percorso prevedeva una salita di 10km con D+ di 1100m sia per la gara maschile assoluta sia per quella femminile

Nella gara assoluta maschile Henri Aymonod (1996, U.S. Malonno) ottiene la 4a posizione in 52’20". A seguirlo Xavier Chevrier (1990, ATL. Valli Bergamasche) o in 53’38" e Massimo Farcoz (1992, U.S. Malonno) 25o in 56’54". In gara anche Joseph Philippot (2003, A.P.D. Pont-Saint- Martin) 60o in 1h03’31" e Yannick Verraz (2001, A.P.D. Pont-Saint-Martin,) 75o in 1h06’20". Al femminile la migliore valdostanza è stata Elisa Arvat (1988, A.P.D. Pont-Saint-Martin, ) che si è classificata 18a in 1h12’04". In 23a posizione si classifica Laura Segor (2003,Polisportiva Sant’Or- so) in 1h14’08" e 37a Amalia Laurent (2001, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 1h25’41".

Classifica



Podio per Pina Barros e Robbin a Savona

Mercoledì 11 settembre si è tenuto il meeting della Torretta arrivato all’8a edizione presso il complesso polisportivo "Giulio Ottolia" di Savona. Per l’occasione sono scesi in pista Jean-Marie Robbin (1998, Atl. Biotekna) e Joao Carlos Pina Barros (1999, Ath. club 96 Alperia). Robbin anticipa Pina Barros sul traguardo di 8 decimi prendendosi il primo posto in 48"08. Pina Barros

conclude in 48"89. 3o posto per Riccardo Berrino (2002, C.U.S. Genova) in 49"01.

Classifica

30a Lupatotissima - Verona

Paolo Ugo Albertinelli sabato 14 settembre ha preso parte alla 30a Lupatotissima nella prova dell’ultramaratona di 6h concludendola con una distanza totale di 50,13 km correndo su un circuito misto strada-pista di 1525 m.

Classifica