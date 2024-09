Golf: Successo per Rean e Bionaz alla Coppa Allianz Bank & Valcolor, mentre Junod brilla nella 3 Commessi Golf Cup

Al circolo golf Aosta Brissogne, domenica 15 settembre, si è disputata una delle gare più attese della stagione: la Coppa Allianz Bank & Valcolor. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso, ha visto i partecipanti impegnati in una competizione a coppie con formula 4 palle la migliore stableford.

La classifica ha premiato la coppia formata da Rean e Bionaz, che con un punteggio di 31 si sono aggiudicati il primo posto nel Lordo, dimostrando grande affiatamento e precisione. Nel Netto, invece, il gradino più alto del podio è stato conquistato dal duo Cheli-Brun con 42 punti, seguiti da Palenni e Chatillard con 39 punti, che hanno concluso al secondo posto. Nella categoria coppia mista, la vittoria è andata a Woodall e Avoyer, che hanno totalizzato 37 punti.

Non distante da Brissogne, al circolo Aosta Arsanières, sempre nella giornata di domenica, si è svolta la 3 COMMESSI GOLF CUP, una Louisiana a due giocatori in formula Medal con categoria unica. Anche in questo caso, la competizione è stata serrata e ha visto Pellicone e Rossi trionfare nel Lordo con un eccellente punteggio di 57. Nel Netto, invece, la coppia Borre-Succi si è distinta con 58 punti, guadagnandosi il primo posto per differenza di handicap. Stesso punteggio ma posizioni successive per Marjolet-Marjolet, secondi, e Meggiolaro-Henriod, terzi.

Da sn: Borre Alberto, Junod Fabio, Henriod Marco, Meggiolaro Simone, Succi Andrea, Pellicone Domenico, Rossi Roberto, Marjolet Paolo, Marjolet Alex

Tra le sfide individuali, Fabio Junod ha dominato nei Nearest to the Pin, conquistando entrambe le buche in gara: la buca 5 con una distanza di 3,22 metri e la buca 9 con un’impressionante precisione, fermandosi a soli 1,27 metri dalla bandiera.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, strette di mano e premiazioni, confermando ancora una volta come il golf valdostano sappia regalare momenti di alta competitività e fair play.