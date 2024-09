Ciclismo: Paolo Costa trionfa a Carona, Raphael Tremblan secondo nel Campionato Italiano Giovanile per Società

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati Paolo Costa e Raphael Tremblan, che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto nelle loro categorie.

Nella gara degli Allievi secondo anno, Paolo Costa ha dimostrato ancora una volta di essere in forma straordinaria, ottenendo l’ennesimo successo della stagione. Costa ha avuto la meglio su Alessandro Garbaccio Valina (MTB Oasi Zegna) e Marco Soprani (GagaBike), che si sono dovuti accontentare delle posizioni di rincalzo. Più indietro, in 23ª posizione, si è classificato Lamberto Falchi, anche lui del GS Lupi.

Tra gli Allievi del primo anno, Francesco Bettinelli (MTB San Paolo) ha conquistato la vittoria, mentre Pietro Mantasia (GS Lupi) ha chiuso al 15° posto e Christian Faita (GS Lupi) ha terminato la gara in 29ª posizione.

Negli Esordienti secondo anno, giornata memorabile per il GS Lupi, con Raphael Tremblan che ha ottenuto la seconda posizione, seguito da Joel Philippot, quarto al traguardo. La gara è stata vinta da Davide Grigi (Alba Orobie), mentre Riccardo Bianchi (GagaBike) ha conquistato la terza piazza. Alessio Catona del GS Lupi si è classificato 22°. In campo femminile, Giorgia Sardi (GagaBike) ha trionfato, con Arlyn Sposito (GS Lupi) che ha concluso in ottava posizione.

Tra gli Esordienti primo anno, Federico Bruzzo (GS Lupi) ha ottenuto un ottimo quinto posto in una gara vinta da Davide Quattrone (Rostese). Al femminile, Aurora Orrù (MTB Oasi Zegna) si è imposta, con Siria Valenti (GS Lupi) che ha raggiunto l'ottava posizione.

Il GS Lupi Valle d’Aosta si conferma così una delle società più competitive a livello nazionale, grazie ai brillanti risultati dei suoi giovani talenti che si sono distinti durante tutto il campionato. La stagione si conclude con entusiasmo e prospettive promettenti per il futuro del club valdostano.