Sci nordico: Nadine Laurent e Federica Cassol sul podio

Carnia Arena di Forni Avoltri (Udine) è andata in scena oggi la seconda giornata dell’Alpe Adria Summer Nordic Festival, prima tappa della Coppa Italia di Fondo, con la disputa dell'Individuale in tecnica classica, format che premia Nadine Laurent, brava a conquistare il terzo gradino del podio.

(dal sito www.fisifvg.org)



Tra i maschi, Elia Barp, nonostante la rottura di un bastone al primo giro, si aggiudica la vittoria, seguito da Davide Graz a solo 1”5 e Dietmar Noeckler a completare il podio con un distacco di 6”2 secondi. A fermarsi ai piedi del podio per qualche centesimo è Paolo Ventura a 6”5, con Francesco De Fabiani in quinta posizione con 11”4 di distacco.



Al 7° posto Giacomo Gabrielli (Cse); 11° Aksel Artusi (Cse); 12° Martin Coradazzi (Cse); 13° Mikael Abram (Cse; 22’55”0).

La prova delle Seniores, anche loro impegnate in un circuito di 10 km, è stata vinta dalla ventenne Iris De Martin (25'55"9), che precede di 7”6 Anna Comarella, con Nadine Laurent (Fiamme Oro; 26’26”5) che chiude sul terzo gradino del podio.

Al 5° posto Federica Cassol (Cse; 26’30”4); 11° e 12° Martina Bellini e Lucia Isonni (Cse); 14° Virginia Cena (Fiamme Gialle; 28’15”2).



Tra gli Junior U20, anche loro impegnati su un circuito di 10 km, a prendersi la vittoria nella gara maschile è stato un super Marco Pinzani (22'45"9). A completare il podio sono Davide Negroni a 6”6 e Federico Pozzi a 13”8.

Al 5° posto Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 23’16”7); 18° Fabio Restano (Sc Drink; 24’40”4); 20° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 24’57”8); 26° Mattia Saracco (Sc Brusson); 28° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo).

In campo femminile è invece Beatrice Laurent (26'54"7) a vincere la gara, con un vantaggio di 27”2 su Marit Folie e Romina Bachmann a 1’10”.

Al 7° posto Vittoria Cena (Gs Godioz; 28’54”9); 13° Corinne Beltrami (Sc Drink; 30’28”0).



A chiudere la giornata sono stati gli U18, dove al maschile un sorprendente Daniel Pedranzini (23’28”9) va a prendersi il gradino più alto del podio nell’Individuale in tecnica classica su un percorso di 10 km, con un vantaggio di 21”3 su Luca Pietroboni. A completare il podio è Giacomo Barale a 26”6.

In 20° posizione Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 26’35”7); 24° Matteo Maniezzo (Sc Drink; 25’49”0); 27° Aron Benetti (Sc Gran Paradiso); 42° Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes); 45° Orlando Carraro (Sc Brusson); 58° Simon Scalvino (Sc Fallère).

In campo femminile, il gradino più alto del podio è per Vanessa Cagnati (12’58”7) su una distanza di 5 km, che va a prendersi la seconda vittoria del weekend con un vantaggio di 19”4 su Stella Giacomelli e 30”5 su Silvia Santus.

In 20° posizione Emilie Gontier (Sc Drink; 14’17”0); 21° Martina Tullia Trentin (Sc Drink; 14’20”8); 31° Martina Bisson (Pol. Pollein); 35° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso).

Federica Cassol sul podio della Sprint di Forni Avoltri (UD)



Si è aperto Alpe Adria Summer Nordic Festival di Forni Avoltri (Udine), Coppa Italia di Fondo, con la disputa della Sprint in skating, format che consegna a Federica Cassol un posto sul podio, così come Virginia Cena lo coglie nelle Under 23.

(dal sito www.fisifvg.org)



È stata una battaglia fino all’ultimo metro per Caterina Ganz, che è andata a prendersi la vittoria nella prova femminile, precedendo Federica Cassol, che era stata la più veloce nelle qualificazioni, al secondo posto, e Iris De Martin al terzo posto. Maria Gismondi si ferma ai piedi del podio in quarta posizione. Nella categoria U23 è De Martin ad aggiudicarsi la vittoria.



Al 7° posto Virginia Cena (Fiamme Gialle; 3° U23); 8° Lucia Isonni (Cse); 9° Martina Bellini (Cse); 10° Nadine Laurent (Fiamme Oro).

Ottima prova di Giacomo Gabrielli, che si è imposto nella gara maschile dopo aver realizzato anche il miglior tempo nelle qualificazioni. Aksel Artusi (Cse) e Michael Hellweger completano il podio rispettivamente al secondo e al terzo posto, rivoluzionando la classifica delle qualificazioni.

Si è fermato ai piedi del podio, invece, Alessandro Chiocchetti, che chiude al quarto posto. Artusi si aggiudica la vittoria nella categoria U23.

In 9° posizione Martin Coradazzi; 12° Mikael Abram; 14° Paolo Ventura; 17° Francesco De Fabiani (Cse).



Nella categoria U20 femminile, dopo aver dominato le qualifiche, Marit Folie conferma l’ottima condizione anche nella fase a batterie, gestendo al meglio la finale e tagliando per prima il traguardo. Alle sue spalle, Anna Maria Ghiddi si deve accontentare per pochissimo di un secondo posto, mentre Romina Bachmann chiude terza.

In 10° posizione Vittoria Cena (Gs Godioz); 17° Corinne Beltrami (Sc Drink).

Al maschile, se la vittoria era andata a Marco Pinzani, una decisione della giuria ha poi cambiato le sorti della classifica.

Il tarvisiano è infatti stato squalificato per aver erroneamente utilizzato in gara degli skiroll diversi da quelli messi a disposizione dall’organizzazione. Il primo posto è stato quindi assegnato a Federico Pozzi, seguito da Tommaso Cuc (Cs Carabinieri), con Andrea Goss che si è preso il terzo posto.

Al 12° posto Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy); 15° Mattia Saracco (Sc Brusson); 22° Fabio Restano (Sc Drink); 25° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo).

Nella categoria U18 femminile, ad aggiudicarsi la vittoria è Vanessa Cagnati, seguita da Maria Ivernizzi e Lotta Haselrieder a completare il podio.

In 18° posizione Martina Tulia Trentin (Sc Drink); 25° Martina Bisson (Pol. Pollein); 30° Emilie Gontier (Sc Drink); 37° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso).



Al maschile, una battaglia fino all’ultimo metro. È Giacomo Barale ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio, seguito da un secondo posto di Daniel Pedranzini e un terzo posto di Luca Pietroboni, mentre Alan Antognoli si ferma ai piedi del podio.

Al 19° posto Matteo Maniezzo (Sc Drink); 20° Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo); 24° Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes); 33° Aron Benetti (Sc Gran Paradiso); 37° Orlando Carraro (Sc Brusson); 48° Simon Scalvino (Sc Fallère).