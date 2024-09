Ciclismo: Paolo Costa podio e maglia dell'Italia Bike Cup 2024

Si è conclusa, oggi, a Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) l'edizione 2024 dell'Italia Bike Cup riservata a Esordienti e Allievi, tappa che vede conquistare il podio Joel Philippot e, soprattutto, Paolo Costa che, con i secondo posto odierno, mette la firma sulla classifica generale del circuito negli Allievi secondo anno.

Negli Allievi Donne secondo anno successo di Valentina Bravi (GagaBike; 42'00"). In 6° posizione Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; a 5'53"). In campo maschile, al comando per quasi la totalità della gara, poi rallentato da una foratura, è secondo Paolo Costa (Gs Lupi Valle d'Aosta; a 34"00) nella gara vinta da Jacopo Putaggio (Ucla1991; 41'33"), con terza posizione di Alessandro Biola (Rive Rosse; a 1'19") e, quarto, Fabien Borre (Cicli Lucchini; 2'02").

Negli Allievi primo anno, bel quarto posto di Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 3'40") e successo che va a Stefano Piras (Quiliano; 46'49") davanti a Paolo Orefici (Ucla1991; a 1'05") e Francesco Bettinelli (S. Paolo; a 2'26"). In 32° posizione Christian Faita (Gs lupi); 35° Matteo Abbate (Cicli Lucchini); 52° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti Donne secondo anno successo di Caterina Prataviera (CarbonHubo; 28'18"). Al 12° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB;a 3'18"); 20° Arlyn Sposito (Gs Lupi; a 7'10"). In campo maschile, al 3° e 4° posto la coppia del Gs Lupi formata da Joel Philippot (a 52") e Raphael Tremblan (a 1'10"), gara vinta da Mattia Acanfora (Santa Cruz; 34'45") su Davide Grigi (Alba Orobia; a 12").

Negli Esordienti Donne primo anno a imporsi è Marta Bodini (Monticelli; 29'17"); 12° Siria Valenti; a 4'36"). Al maschile, successo di Jacopo Palermo (Montirone; 44'01"). In 10° posizione Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 3'50"); 47° Cédric Berlier (Cici Lucchini).

Tappa conclusiva dell'Italia Bike Cup di Cross country per Elite, Under e Juniores, ieri, a Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), con grandi protagonisti Nicole Pesse e Andreas Vittone, entrambi vincitori della prova Elite, con Nicole Pesse prima anche prima Under 23; la gressaentze oltre alla gara piacentina conquista anche a maglia di capoclassifica del circuito.

Primo giro con quattro atlete al comando e, la svizzera Tina Zuger che pare in grande condizione; nella seconda tornata sono Pesse e Sara Cortinovis a creare selezione; nella discesa tecnica è la valdostana a fare il vuoto e ad amministrare il vantaggio che oscilla sui 90". Nicoe Pesse (Trinx Factory Team; 1h 30'14") è sola sul traguardo, a precedere Tina Zuger (Team Pedale; a 49") e Lucrezia Braida (Team Sogno Veneto; a 1'26"), con quarta a oltre 3' Sara Cortinovis, che nel finale cede posizioni.

Anche al maschile è netto il dominio di Andreas Vittone che, metro dopo metro, scava un solco incolmabile per gli avversari. Arrivo in solitaria anche per Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 23'53") davanti all'austriaco Mario Bair (Ktm Factory Team; a 1'29") e a Nadir Colledani (Santa Cruz; a 3'20"); 19°, 10° Under, Gabriel Borre (Santa Cruz; a 10'58").

Negli Juniores s'impone Giulio Peruzzo (Lros Bike; 1h 01'27"); in 17° posizione Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d'Aosta; a 8'20").

Tappa conclusiva dell'Italia Bike Cup, oggi, sempre a Lugagnano, per Allievi e Esordienti.

Strada

Si decide in volata la 24° Coppa Rosa - GP d'Italia dei Direttori sportivi, corsa su Strada per Allievi Donne, disputata ieri a Borgo Valsugana (Trento). A imporsi, dopo 60,700 km, in 1h 46'20" alla media di 34,251 km/h, è Agata Campana (Eletta Trentino) davanti a Alessia Orsi (Caderara) e Azzurra Ballan (Giorgione). In 15° posizione Elisa Giangrasso (Biesse - Carrera).