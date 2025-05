A luglio due giorni di Ebike Enduro a Breuil-Cervinia

Le due ruote tornano protagoniste a Breuil-Cervinia, la località che d’estate offre l’opportunità di sciare a oltre 3.000 metri di quota e, al tempo stesso, divertirsi sui tracciati del Cervino Bike Park. La località valdostana, che sorge ai piedi dell’iconica vetta, quest’anno sarà sede del gran finale di stagione del circuito Ebike Enduro, organizzato sotto l’egida della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e FIM (Federazione Internazionale del Motociclismo). Breuil-Cervinia sabato 26 e domenica 27 luglio diventerà “l’ombelico del mondo” degli amanti dell’enduro, ospitando nella prima giornata la prova unica della World Cup e la quinta prova del Campionato Italiano e della Coppa Italia, domenica la tappa conclusiva del circuito nazionale.

Si avvicina dunque la fase più importante della stagione Ebike Enduro 2025, un giovane campionato in cui Federmoto ha riposto nuove e futuribili aspettative, affidandone il coordinamento a Gianluca Avenoso: «La Federazione Motociclistica si sta impegnando da alcuni anni su questo fronte, un comparto che in proiezione praticanti rappresenta una nuova frontiera. Siamo consapevoli di essere lontani dall’obiettivo in termini numerici, ma dal punto di vista prettamente sportivo abbiamo fatto passi da gigante raggiungendo il massimo gradimento da parte dei partecipanti alle nostre gare, che si svolgono su percorsi e trail esclusivamente progettati per le ebike, con caratteristiche completamente diverse dalle muscolari, comparto per ovvi motivi non considerato dalla Federazione di cui faccio parte. Arriveremo a Cervinia sicuri di bissare i successi tecnici di tutte le prove precedenti, visto che l’area, oltre a essere bellissima, è ricca di trail con un indiscusso valore tecnico, di grado e difficoltà tali da poter rendere felici i nostri atleti. Infine, anche a nome del promotore Off Road Pro Racing, voglio ringraziare fin da ora Cervino Spa per l’opportunità concessaci, e sono sicuro che insieme realizzeremo un evento indimenticabile».

Si attende uno spettacolare doppio confronto agonistico sui tracciati del celebre comprensorio valdostano, che vanta oltre 100 chilometri percorribili da biker di qualsiasi livello. Sono ancora in fase di perfezionamento le prove speciali, che lo staff di Daniele Herin, in stretta collaborazione con i responsabili dei percorsi designati dalla Federazione, disegnerà per andare a esaltare le capacità tecniche dei partecipanti. Si partirà dai 2.000 metri, nel cuore di Breuil-Cervinia, per raggiungere i trail situati a quote maggiori, intorno ai 2.800 metri di Cime Bianche Laghi.

Daniele Herin, responsabile operativo di Cervino Spa e con una lunga esperienza nel mondo delle due ruote, è entusiasta e già al lavoro sul nuovo progetto: «Siamo felici di poter accogliere per la prima volta questo circuito - dice - vogliamo organizzare una manifestazione che vada oltre la semplice competizione, regalando agli appassionati un fine settimana piacevole nella nostra località. Per questo stiamo studiando alcune iniziative collaterali, per una vera e propria festa delle due ruote».

Title sponsor dell’evento sarà Polini Motori, azienda leader nella produzione di parti speciali per moto a 2T e 4T e da anni grande protagonista del mondo e-bike con il motore E-P3+. Già partner lo scorso anno in occasione della tappa Mondiale al Sestriere, quest’anno Polini ha rinnovato l’impegno confermando la presenza a livello internazionale sia come brand, che con atleti e team iscritti.

Saimon Polini, direttore marketing: «Siamo orgogliosi di essere Main Sponsor del FIM 2025 World Cup Ebike Enduro Round a Cervinia. È una grande opportunità legare il nostro marchio e i nostri motori elettrici E-P3+ a un evento di così alto profilo nel mondo racing. La nostra partecipazione rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è un impegno concreto per portare sempre più in alto il brand Polini, promuovendo l’innovazione, la performance e la passione che da sempre ci contraddistinguono. La sinergia con Off Road Pro Racing e una location d’eccellenza come Cervinia ci permette di costruire un evento memorabile, capace di unire sport, tecnologia e sostenibilità in un contesto unico. Siamo pronti a vivere un’avventura straordinaria insieme a tutti gli appassionati di ebike enduro».