STRAVOLTA LA TESTA DEL TOR330 – TOR DES GÉANTS®: PERRIER DAVANTI A D’HAENE E CALAIS, MARMISSOLLE IN CRISI

Tor 330 - Tor des Géants® rimescola le sue carte, ma il risultato non cambia: la sfida in vetta, tutta francese, si fa sempre più avvincente. Beñat Marmissolle sembrava in totale controllo fino al Rifugio Coda, con un quarto d’ora di vantaggio sugli inseguitori. Poi, nei pressi del Rifugio della Barma, il colpo di scena: l’allora leader della classifica crolla pochi metri prima, in debito di energie e con problemi di stomaco. Il primo a entrare è Martin Perrier, in grande forma già nella risalita della Valle di Gressoney, dove ha recuperato quasi un’ora su François D’Haene dopo l’uscita dalla Base Vita di Donnas.

D’Haene, dal canto suo, si è fermato a riposare qualche minuto a Sassa e sembra iniziare a patire la fatica dopo aver superato la sua “classica” distanza di 100 miglia, ma non demorde e entra alla Barma 19 minuti dopo Perrier, seguito a 10 minuti da Louis Calais, che ha saputo mantenere grande costanza. Alle 17:21 Marmissolle entra al Rifugio della Barma, a 40 minuti dalla testa.

Superlativo quello che stanno facendo le donne del TOR330, in particolare le prime tre: Katharina Hartmuth è arrivata al Rifugio Coda dopo 31h52’, al nono posto assoluto, con circa due ore e mezza di anticipo sui tempi del record di Sabrina Verjee del 2022. Proprio la britannica si trova al secondo posto, staccata di oltre un’ora e mezza dalla svizzera, in compagnia di Lisa Borzani, rispettivamente in 12ª e 13ª posizione assoluta, che ha recuperato mezz’ora di ritardo nella Base Vita di Donnas.

TOR450 – TOR DES GLACIERS: CONTINUA LA MARCIA SOLITARIA DI TIAAN ERWEE E KATJIA FINK

Dopo tre giorni di corsa, resta immutata la classifica del TOR450 – Tor des Glaciers, sia in campo maschile che femminile. Tiaan Erwee non ha rivali e, una volta giunto al Rifugio della Barma, sorridente e rilassato, si è concesso una pizza, una bibita fresca e due chiacchiere con Stephanie Case, quest’anno arruolata come VolonTor perché in dolce attesa. Dietro di lui, il vuoto: staccati di circa sei ore ci sono l'italiano Alessandro Roncato e il tedesco Volker Fohrmeister.

Sono soltanto otto, invece, le donne ancora in gara, sui 130 atleti in classifica: in questo caso sembra essere più aperta la partita per la vittoria, con Katja Fink che conserva un paio di ore scarse di vantaggio sul tandem ormai consolidato formato da Marina Plavan ed Erika Flavelle.

DOMANI, DA GRESSONEY-SAINT-JEAN, IL VIA AL TOR130 – TOT DRET

Mentre TOR450 e TOR330 sono sempre più nel vivo e stanno affrontando in queste ore proprio la Valle del Lys, Gressoney-Saint-Jean si prepara ad ospitare anche la partenza del TOR130 – Tot Dret, la terza gara del TORX® with Kailas.

La partenza è prevista alle 21 di martedì 10 settembre dal Lago Gover, con 500 atleti al via provenienti da 37 nazioni. Nonostante le distanze “ridotte” rispetto alle altre due gare in corso, con 130 chilometri di lunghezza e 12.000 metri di dislivello, il TOR130 è forse una delle gare più dure del suo genere, con barriere orarie serrate e passaggi tecnici fin dalla prima notte.

L’anno scorso vinse con un tempo record difficile da battere Daniel Jung, che impiegò 21h11’04”, con Enrica Dematteis prima donna in 27h56’15” al 7° posto assoluto della classifica. Quest’anno Enrica correrà il TOR100 – Cervino-Monte Bianco, ma ci sarà la sua gemella Luisa, che però dovrà fare un exploit per superare la favorita Fabiola Conti e la forte tedesca Karola Rennhack. Tra gli uomini, invece, sfida apertissima, con Giulio Ornati, Michael Dola, Nico Lacher, Scott Jack, Danilo Lantermino e Jantaraboon Kiangchaipaiphana da seguire con particolare attenzione.