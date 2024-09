Valle d'Aosta in sella: Il GS Aquile con 20 atleti al Raduno Nazionale di Cicloturismo

Si è disputato domenica 8 settembre con partenza e arrivo dal velodromo di San Francesco al Campo il Raduno Nazionale di Cicloturismo. La competizione riservata ai team ha visto al via circa 300 partenti provenienti dal Piemonte, dal Veneto, dal Friuli, dalla Liguria e dalla Valle d'Aosta. 80 i km da percorrere ad andatura controllata per un dislivello di circa 500 metri. La pioggia ha condizionato la manifestazione per circa metà del percorso.

In rappresentanza della Valle d'Aosta il GS Aquile schierava al via 20 portacolori, numero che è valso al sodalizio di Aosta il 6 posto assoluto. Premio speciale per le aquilotte in 6 al traguardo, gruppo più numeroso in questa speciale classifica. Il successo è andato alla Ciclistica Molassana, team ligure. L'organizzazione era del Cc Piemonte. Tra gli aquilotti al via oltre al presidente Martinet anche Balestrini e Ghia.