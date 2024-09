PARTITA DA COURMAYEUR L’AVVENTURA DEI CIRCA 1100 GIGANTI DEL TOR330 – TOR DES GÉANTS®

Courmayeur, le prime goccioline di pioggia hanno iniziato a scendere qualche minuto prima delle 10, quasi a battezzare i circa 600 partenti della prima ondata del TOR330 – Tor des Géants®. Attorno a loro, non è comunque mancato il calore dei tanti appassionati assiepati lungo le transenne, pronti ad applaudire, incitare e farsi un selfie con uno dei Giganti partiti per questo viaggio lungo più di 330 chilometri, con 24.000 metri di dislivello. Nella prima ondata c’erano i top runners, quelli che tenteranno di vincere la sfida cronometrica e tagliare per primi il traguardo di Courmayeur tra meno di tre giorni. Insieme a loro, e nella seconda ondata, partita due ore dopo, c’è soprattutto chi si mette in gioco e sfida se stesso, cercando di arrivare prima di sabato 14 settembre, alle ore 18.

La pioggia si è fatta poi battente e accompagnerà per tutta la giornata i circa 1100 partenti, che dovranno fare i conti con il meteo poco clemente nei loro confronti, con freddo, pioggia e, a quote alte, anche il rischio di neve.

Sono diretti verso La Thuile, poi alla base vita di Valgrisenche, e nella notte i primi arriveranno a Cogne.

La TORX® LIVE sarà, anche quest’anno, il punto di riferimento per seguire tutto il TORX® with Kailas. Un live streaming attivo 24 ore su 24 con interviste, dirette lungo il percorso, classifiche, commentatori in tre lingue, backstage, immagini di repertorio, live di arrivi e partenze: tutto quello che serve per conoscere tutti gli aspetti a 360 gradi del TORX® e vivere le sue emozioni come se si fosse dentro la gara.

DOPO LA SECONDA NOTTE AL TOR450 – TOR DES GLACIERS, ANCORA IN TESTA TIAAN ERWEE E KATJA FINK

Anche la seconda notte del TOR450 – Tor des Glaciers è passata con basse temperature, ma senza stravolgimenti nella testa della classifica. Tiaan Erwee ha raggiunto la base vita di Cogne, dove è entrato alle 7:24, per poi uscirne circa due ore dopo ed arrivare al Rifugio Grauson alle 11:21. Il sudafricano di Guernsey ha esattamente tre ore di vantaggio sul secondo in classifica, Alessandro Roncato, entrato a Cogne alle 10:24, che a sua volta precede di circa due ore la coppia composta da Thomas Carrelli e dal tedesco Volker Fohrmeister.

Tra le donne, continua la marcia di Katja Fink, alle 12:08 al Rifugio Sella, mentre dietro di lei Erika Flavelle ha raggiunto Marina Plavan, e ora viaggiano insieme, a un paio d’ore di distanza dall’elvetica. Al momento, sono ancora 9 le donne che proseguono in questa incredibile impresa, a fronte di 25 ritiri totali.