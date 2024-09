Golf: Federico Subet conquista lo Spazio Giovani sui green di Brissogne

A conquistare la vittoria assoluta è stato il giocatore di casa, Federico Subet, che ha completato i due giri delle nove buche con un totale di 63 colpi (33+30). Il 17enne di Charvensod ha staccato di 2 lunghezze il secondo classificato, Paolo Beffa (Conturbia), che si è guadagnato l'argento e il titolo di miglior Cadetto (Under 16). Al terzo posto, ex aequo con 67 colpi, si sono piazzati Julian Faccini (Courmayeur) e Alessandro Subet (Aosta Brissogne), quest'ultimo secondo nella categoria Cadetti.

Nelle altre categorie, Tommaso Ghedini (Cerrone) si è imposto tra i Pulcini (Under 14) con 74 colpi, mentre Tommaso Falla (Albatros) ha vinto tra i Baby (Under 12). Tra i giovani valdostani, si è distinto anche Federico Fiabane (Aosta Brissogne), quarto tra i Baby con 84 colpi.

Prima di questa gara, i fratelli Subet, Alessandro e Federico, hanno partecipato al Trofeo Amalga, disputato il 5 e 6 settembre presso il Golf Club La Pinetina di Como. A causa del maltempo, la terza giornata è stata annullata, lasciando i due valdostani rispettivamente al 40° posto con 159 colpi (78+81) e al 41° con 160 colpi (83+77). Entrambi avevano comunque ottenuto una prestazione che avrebbe garantito loro l'accesso alla terza giornata.

Il prossimo appuntamento è previsto per martedì a Courmayeur, con l'ultima tappa del circuito "Saranno Famosi", riservato alla categoria Pulcini (Under 14), dove è atteso Simone Fiabane. Per i più grandi, l'impegno è fissato per sabato 14 settembre sui green di Mulino Cerrione a Biella, per la tappa del circuito Teodoro Soldati, con la partecipazione dei fratelli Subet, Julian Faccini, Mathias Sciocchetti Bois e Francesca Mazzucato.