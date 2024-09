Assessore Grosjacques: “Le due medaglie di bronzo di Martina Berta ai Campionati del Mondo di mountain bike rappresentano un momento storico per l’intero movimento”

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio informa che si sono conclusi con la vittoria di due medaglie di bronzo i Campionati del Mondo di mountain bike di Martina Berta. La rassegna iridata è stata disputata nel Principato di Andorra, sui Pirenei, al confine tra Francia e Spagna nello scorso fine settimana.

Martina Berta, 26 anni, cresciuta nelle fila del Velo Club Courmayeur Mont Blanc, dopo il bronzo vinto nella gara a squadre (team relay) di giovedì scorso ha concluso al terzo posto posto la gara Élite, vincendo una storica medaglia di bronzo. Si tratta, infatti, di una prima volta assoluta per un atleta della mountain bike, specialità cross-country. Nel 1994 era stato Corrado Herin, di Fénis, a vincere la medaglia di bronzo nella mountain bike, specialità downhill. Per Berta, quest’anno, è arrivata anche la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi.

«Si tratta – sottolinea l’Assessore Giulio Grosjacques – di una medaglia individuale dal peso specifico molto elevato. La mountain bike è diventata una disciplina sportiva molto importante nell’economia turistica della Valle d’Aosta. Il volano d’eccellenza dei grandi risultati conquistati da Martina sarà un ulteriore, straordinario, impulso alla diffusione della pratica sportiva della bicicletta da montagna che sui sentieri e lungo le piste forestali della nostra regione incontra un teatro naturale e ideale. La volontà, da parte dell’Amministrazione regionale, è quella di promuovere e valorizzare ancora di più questo straordinario strumento di locomozione in natura ma anche di divertimento, di benessere e di sport.

Le prestazioni di Martina Berta esaltano ai massimi livelli un’atleta dotata di un grande talento fisico ma anche di una grande determinazione, forza mentale e metodologia di lavoro, elementi senza i quali, nello sport moderno, non è possibile ambire all’eccellenza. Il risultato è frutto, inoltre, non dimentichiamolo, del grande lavoro effettuato dalla rete di maestri e allenatori e relativi velo club strutturati sul territorio. La Valle d’Aosta vive un momento storico per l’intero movimento».