Golf: Nuovo successo per Francesca Mazzuccato a Cavaglià

Mazzucato continua a stupire e consolidare il suo talento nel Circuito giovanile Teodoro Soldati. Dopo il successo ottenuto venerdì sui campi di Cherasco, la giovanissima golfista valdostana ha replicato il giorno seguente, sabato 31 agosto, imponendosi anche sui green del Golf Club Cavaglià. Con una prestazione solida e determinata, la 13enne del Golf Club Aosta Brissogne ha trionfato nel lordo femminile con un punteggio di 68 colpi, pari al par del campo di gara, che si sviluppa su 4359 metri.

Nel dettaglio, Francesca ha iniziato le prime nove buche con 35 punti, per poi chiudere la gara con un brillante 33, caratterizzato da 4 birdie, ovvero colpi sotto il par della buca. Una prestazione che le ha permesso di distanziare di 2 colpi la seconda classificata, Ginevra Tassoni Teg del Golf Club Ambrosiano, che ha concluso con un punteggio di 70 colpi. Più distante ancora la terza classificata, Emma Stefani del Golf Club Le Fronde, che ha totalizzato 78 colpi.

In campo maschile, la competizione è stata altrettanto agguerrita, con un parterre di alto livello sia qualitativo che quantitativo. Tra i valdostani in gara, Julian Faccini del Golf Club Courmayeur si è distinto chiudendo con un punteggio di 73 colpi, che gli è valso l'11esimo posto in classifica. Anche lui ha replicato il successo del giorno prima, al pari di Francesca Mazzucato, dimostrando una notevole costanza di rendimento. Tuttavia, a imporsi nella competizione maschile è stato Mattia Rosso del Golf Club Torino, che ha chiuso con 63 colpi, confermandosi tra i migliori in gara.

Gli altri rappresentanti valdostani del Golf Club Aosta Brissogne non sono stati da meno, con Mathias Sciocchetti Bois e Alessandro Subet che hanno concluso entrambi con 75 colpi, piazzandosi al 15esimo posto. Federico Subet ha chiuso con 76 colpi, raggiungendo il 18esimo posto e rimanendo comunque nella parte alta della classifica.

In definitiva, è stata una giornata di grande soddisfazione per il golf valdostano, con Francesca Mazzucato e gli altri giovani talenti della regione che continuano a dimostrare il loro valore nelle competizioni nazionali. Il futuro del golf in Valle d'Aosta appare sempre più promettente, grazie a prestazioni come queste che confermano la crescita e la determinazione dei suoi atleti.