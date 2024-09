Ciclismo: Vittoria per Andreas Vittone alla Gran Paradiso ed Alessio Agostinelli alla Straccabike

Fabio Bassignana e Ettore Fabbro sono stati i due atleti prescelti per difendere il tricolore nelle due specialità di mtb.



Ettore Fabbro, Junior al primo anno, il primo a scendere in pista, è stato vittima della sfortuna. Durante le fasi iniziali di gara una caduta di gruppo davanti a lui ha rallentato la sua corsa verso il traguardo, per lui quarantesima piazza, a nulla è valso il tentativo di recupero visto che il gruppo di testa si era già portato molto avanti accumulando un gap importante. Da evidenziare il risultato dei pari età, Ettore è decimo nella classifica dei primo anno Junior.



Fabio Bassignana, Under 23, il secondo atleta di giornata a scendere in pista, ha gareggiato nella short track (Xcc) dove l’esplosività e la velocità fanno la differenza su un tracciato breve e scorrevole. Fabio si è ben comportato partendo a tutta, purtroppo però giro dopo giro le forze sono venute meno chiudendo in trentunesima posizione.



Nella giornata di domenica, dedicata alle gare di Xco, l’Under 23 di casa KTM PROTEKELETTROSYSTEM è stato ancora una volta chiamato ad indossare la maglia azzurra. Bassignana ha fatto una buona gara, confermandosi comunque uno tra i migliori atleti nel panorama italiano della mtb chiudendo la sua performance in trentaquattresima posizione.



Non solo impegni “mondiali” in questo weekend. I nostri due atleti Elite si sono cimentati in due prove di granfondo in vista della gara della Marathon Bike della Brianza, gara di casa che unisce tutto il team, atleti, simpatizzanti e sostenitori in una vera e propria festa.



Andreas Vittone vince la Granfondo Gran Paradiso così come il suo compagno di Team Alessio Agostinelli impegnato alla Straccabike.



Giorgia Marchet, impegnata con la squadra Rappresentativa Veneto, si cimenta nel settore delle ruote veloci in una gara a tappe su strada: Il Giro di Toscana.

Giorgia durante la gara ha avuto modo di fare esperienza con una gestione diversa di gara e di guida andando ad affinare le sue qualità di resistenza.

“Mi sono divertita moltissimo. Ieri è stata dura perché già solo stare in gruppo mi ha prosciugato le energie, mentre oggi avevo già preso un po’ le misure e mi sentivo meglio. Esperienza bellissima, è bello confrontarsi con gente forte su strada. Sono sicura che questa gara mi darà un'ottima condizione per le prossime competizioni in Mtb.”, questo quanto dichiara la nostra Giorgia.



“Sono molto contento di questo weekend, buona la prova dei bikers che hanno rappresentato l’Italia ai Campionati del Mondo di mtb. Per noi è sempre un onore poter aiutare il movimento ciclistico italiano a tenere alta la bandiera della nostra nazione. Bravi Alessio ed Andreas che hanno portato i nostri colori in altre due gare importanti nel panorama delle gran fondo. Buona l'esperienza di Giorgia, la mutidisciplina aiuta a migliorare le proprie performance.”, questo quanto dichiara Enrico Rovelli - Direttore Sportivo KTM PROTEK ELETTROSYSTEM.