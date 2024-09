Ciclismo: Orange Bike Team interrompe egemonia Gs Lupi nella settima tappa del Grand Prix Giovanissimi a Cogne

La competizione, che ha visto la partecipazione di poco più di cento giovani rider, ha segnato un cambio di guardia in vetta alla classifica di giornata. Dopo sei successi consecutivi del Gs Lupi Valle d’Aosta, l’Orange Bike Team ha finalmente interrotto l'egemonia, imponendosi con un totale di 246 punti, davanti ai bluverdi di Sarre (215) e al Cs Lys (118).

La gara, organizzata dal Gs Aosta – GranParadisoBike Team, ha visto il prato di Sant’Orso trasformarsi in un campo di battaglia ciclistica per i giovani partecipanti, con le competizioni che si sono svolte in un clima di grande entusiasmo e passione. La giornata è stata arricchita anche dalla prova dei più grandi, con una competizione di 40 km disputata nella mattinata, ma il pomeriggio è stato interamente dedicato ai giovanissimi.

Nella categoria G1 femminile, Coralie Collé del Cs Lys si è imposta con autorità, seguita dalle rappresentanti del Gs Lupi Valle d’Aosta, Aurora Agostino e Demetra Martelli. Tra i maschietti della stessa categoria, Tommaso Montaldo dell’Orange Bike Team ha conquistato la vittoria, battendo Tommaso Polini del Vc Courmayeur MB e il compagno di squadra Cesare Mancinelli.

Per la G2 femminile, Rebecca Frutaz del Gs Lupi ha confermato la propria supremazia, superando Maeline Lazier del Cs Lys e Sofia Locci del Gs Godioz. Tra i maschi, Fabio Forti del Gs Lupi è salito sul gradino più alto del podio, precedendo la coppia dell’Rdr Sport Scholl composta da Cédric Bessone e Henry Perruchon.

Nel gruppo G3, è stata CPline Pellissier dell’Orange Bike Team a brillare, vincendo davanti a Nadine Daguin del Vtt Arnad e Anaïs Blanc del Gs Lupi. Nel maschile, Federico Privitelli del Cs Lys ha dominato, lasciandosi alle spalle Solei Bianquin del Gs Lupi e Sebastian Leo dell’Orange Bike Team.

La G4 ha visto il trionfo di Vittoria Montaldo dell’Orange Bike Team, che ha battuto Alys Torgneur del Gs Lupi e Viola Lamastra del GranParadisoBike Team. In campo maschile, Julien Marchi dell’Orange Bike Team ha avuto la meglio su Lorenzo Andreo del Gs Lupi e Davide Barmasse del Team Benato.

Nella categoria G5, Amélie Berlier del Cicli Lucchini ha sbaragliato la concorrenza femminile, seguita da Aicha Montrosset del Team Benato e Nicole Desandré del Gs Godioz. Tra i ragazzi, Filippo Grosso dell’Orange Bike Team ha prevalso su Luca Sandi del Gs Lupi e Giulio De Lucia del GranParadisoBike Team.

Infine, nella G6 femminile, Alessia Pellicanò del Cs Lys ha conquistato la vittoria, davanti a Maelys Cortese dell’Orange Bike Team e Michela Clerin Fontan del Cs Lys. Nei maschi, Sergio Zigliani del Vtt Arnad ha tagliato per primo il traguardo, battendo Andrea Verduci del Vc Courmayeur MB e Mathias Faita del Gs Lupi.

La giornata si è conclusa con la consapevolezza che, sebbene i numeri siano importanti, è stata la qualità delle performance a fare la differenza, regalando a tutti i partecipanti e al pubblico presente un emozionante spettacolo di sport e determinazione.