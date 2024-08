HOKA UTMB Mont-Blanc: una prima finale della settimana mozzafiato, vittorie dell'americano Eli Hemming e della cinese Miao Yao nell'OCC

La prima finale dell'UTMB® World Series 2024, la OCC (50K) ha mantenuto le premesse con una gara impegnativa disputata su un percorso pieno di sole. E mentre gli atleti erano impegnati in una battaglia feroce come quella che amiamo nel trail running, i runner ai nastri di partenza della CCC® e dell'UTMB® hanno dato gli ultimi ritocchi alla preparazione.

Una gara entusiasmante per 57 chilometri e 3500 metri di dislivello

La gara maschile è stata caratterizzata da un finale mozzafiato tra i contendenti al podio. Eli Hemming (USA - UTMB Index 914) ha preso il comando dopo Trient e ha aumentato gradualmente il suo vantaggio e ha vinto la gara con quasi 10 minuti di vantaggio. Nonostante un attacco di calore sulla salita di Flégère, che ha messo in dubbio la possibilità che riuscisse a mantenere il primo posto, l'americano ha attinto a tutte le sue risorse per conservare la leadership e tagliare il traguardo in 5h11'48''. Una salita finale decisamente selettiva, che è servita anche a separare Francesco Puppi (ITA - UTMB Index 919) in 5h14'46'' da Antonio Martinez Perez (ESP - UTMB Index 912) in 5h17'56''.

Sotto l'arco dell'arrivo, Eli Hemming ha dichiarato: “Sono molto contento di questa vittoria, era uno degli obiettivi della mia stagione.Sono riuscito a gestire il calo a La Flégère e poi ho recuperato le forze per venire a vincere qui a Chamonix”.

Anche la gara femminile è stata di altissimo livello, con le prime dieci classificate che hanno chiuso tutte in meno di 20 minuti! Dopo una partenza molto veloce e uno scenario di gara a lungo incerto, Miao Yao (CHI - UTMB Index 785), Judith Wyder (SUI - UTMB Index 792) e, dopo una grande rimonta, Clémentine Geoffray (FRA - UTMB Index 791) hanno preso il comando. Alla fine, è stata la cinese a vincere questa OCC particolarmente combattuta in 05h54'03'', davanti alla svizzera distanziata di 6 minuti e alla francese che ha concluso in 6h02'10''. Una finale da urlo!

Pochi minuti dopo il suo arrivo, Mia Yao ha dichiarato: “Amo questa gara, è davvero magnifica! Faceva caldo, ma sapevo come idratarmi e avevo anche portato dei tessuti e dei manicotti adatti alle condizioni”. A 27 anni, dopo aver vinto la CCC e la OCC, risponde con un sorriso quando le si chiede se ha intenzione di affrontare l'UTMB: “Ci verrò per il mio 30° compleanno, sarà un bel regalo”.

Anche il Team Adaptive ha dimostrato di possedere notevoli qualità sportive con le prestazioni eccellenti del francese ipovedente Nicolas Ronget (UTMB Index 419), del sudafricano amputato Travis Warwick (UTMB Index 437) e della squadra di "golette" guidata dal francese tetraplegico Jonathan Naboulet (UTMB Index 312).

<figure class="image"> </figure>Le tre vincitrici della OCC femminile

© UTMB - foto ad alta risoluzione

<figure class="image"> </figure>Il podio della OCC maschile

© UTMB - foto ad alta risoluzione

E da domani sarà la volta della 100K e della 100M dell'HOKA UTMB Mont-Blanc!

La CCC partirà alle 9.00 da Courmayeur, seguita dall'epica UTMB alle 18.00 da Chamonix. Si tratta di due percorsi leggendari nel mondo del trail running, che conducono gli appassionati in un viaggio attraverso uno scenario naturale eccezionale intorno al Monte Bianco. Sia gli atleti d'élite che i non professionisti potranno ammirare le cime mitiche, tra cui il Dent du Géant e le Grandes Jorasses. Per superare i propri limiti fisici e mentali, ogni atleta potrà contare sul supporto di volontari e sostenitori per affrontare i leggendari passi come il Col du Bonhomme, il Lac Combal in Italia e il Grand Col Ferret. Saint-Gervais, Contamines-Montjoie, Courmayeur e Champex-Lac, le località e i villaggi del Tour du Mont-Blanc sono pronti ad accogliere i trail runner provenienti da tutto il mondo.

I percorsi che collegano Francia, Italia e Svizzera, la CCC e l'UTMB simboleggiano anche la storia di amicizia tra le popolazioni della Valle d'Aosta, del Vallese e della regione del Monte Bianco. Queste regioni condividono una forte cultura della montagna e stanno sviluppando progetti comuni attraverso l'Espace Mont-Blanc, un ente cooperativo impegnato nella promozione e nella tutela di un patrimonio naturale eccezionale. L'HOKA UTMB® Mont-Blanc partecipa attivamente a questo obiettivo, intraprendendo azioni concrete in tutti e tre i paesi per proteggere i sentieri e rispettare la biodiversità.

Una line-up internazionale al via della CCC

La linea di partenza della CCC vedrà una line-up internazionale con diversi favoriti. L'americano Adam Peterman (UTMB Index 927) parteciperà per la prima volta a una gara HOKA UTMB Mont-Blanc, mentre il suo connazionale Hayden Hawks (UTMB Index 915), che si è allenato tutta l'estate nella valle di Chamonix, si è recentemente classificato al 3° posto nella 100M della Western States™ 100 Endurance Run 2024. Bisognerà fare attenzione anche al neozelandese Daniel Jones (UTMB Index 911), quarto nella 100M 2024 Western States™ 100 Endurance Run.

Per quanto riguarda gli europei, Andreas Reiterer (ITA - UTMB Index 907), che non è riuscito a vincere lo scorso anno, è determinato a riscattarsi e si presenta con il morale alto dopo il suo primo posto nella 100K dello scorso luglio sull'Eiger Ultra-Trail™ dell'UTMB®. Anche lo svedese Petter Engdahl (UTMB Index 918), che detiene un crono strepitoso di 9h53', sarà un atleta da tenere d'occhio.

Nella gara femminile, Hau Ha Thi (CHI - UTMB Index 758), quarta lo scorso anno nella CCC, e Yuri Yoshizumi (JAP - UTMB Index 746), terza nella 100M 2023 Nice Côte d'Azur by UTMB®, saranno osservate speciali. Le americane Emkay Sullivan (UTMB Index 765), seconda nella 100K 2024 della HOKA Canyons Endurance Runs™ by UTMB®, ed Emmiliese Von Avis (USA - UTMB Index 749), vincitrice della 100K di quest'anno de La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB®, sono le grandi favorite. Anche la tedesca Rosanna Buchauer, vincitrice della 100M La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® 2024 e quinta al campionato mondiale di trail su lunga distanza 2023, potrebbe stupire su questo percorso.

<figure class="image"> </figure>In Val Ferret, lungo il percorso della CCC

© UTMB - foto ad alta risoluzione

Leggende e challenger per la mitica UTMB

La 21ª edizione dell'UTMB promette di essere ancora una volta bella e intensa. In campo femminile, tutti gli occhi saranno puntati su Katie Schide (USA - UTMB Index 826), vincitrice dell'UTMB 2022 e della Western States 100 Endurance Run 2024. La francese Blandine L'Hirondel (UTMB Index 799), doppia campionessa mondiale di trail nel 2019 e nel 2022, terza all'UTMB 2023 e vicecampionessa europea nel 2024, vanta un impressionante palmarès. Da tenere d'occhio anche Fuzhao Xiang (CHI - UTMB Index 793), 1ª nella 100M alla Translantau by UTMB® e 2ª nella 100M 2024 alla Western States 100 Endurance Run; ma anche Ruth Croft (NZL - UTMB Index 792), 1ª nella 100K 2024 del Tarawera Ultra-Trail™ dell'UTMB®, che si divide tra Annecy e la Nuova Zelanda, ed Eszter Csillag (HUN - UTMB Index 776), 5ª all'UTMB nel 2022 e tornata dopo il ritiro dello scorso anno.

Una challenger per la gara di quest'anno è Manon Bohard Cailler (FRA - UTMB Index 760), terza ai Campionati mondiali di trail lungo del 2023, che si schiererà al fianco di una leggenda dell'ultra, suo padre Patrick Bohard (FRA - UTMB Index 785).

Nella gara maschile, l'americano Jim Walmsley (USA - UTMB Index 935) tenterà la doppietta UTMB, oltre alla doppietta 100M della Western States 100 Endurance Run e della HOKA UTMB Mont-Blanc. Tom Evans (GBR - UTMB Index 917), vincitore della CCC 2018 e terzo all'UTMB 2022, è uno dei favoriti e si è preparato in quota a Tignes per tutta l'estate. Gli occhi saranno puntati anche sul francese Mathieu Blanchard (FRA - UTMB Index 901), che dopo il 3° posto nel 2021, il 2° nel 2022 e il 4° nel 2023 all'UTMB, è determinato a salire sul gradino più alto del podio. Anche Dmitry Mityaev (UTMB Index 913), vincitore della 90K Marathon du Mont Blanc a fine giugno, 2° nel 2019 e 3° nel 2018 sulla TDS®, è intenzionato a salire sul podio. Un altro serio pretendente al podio sarà Jiasheng Shen (CHI - UTMB Index 904), che si è classificato al 2° posto nella CCC 2023.

E non dimentichiamo Yannick Noel (UTMB Index 882), francese e panettiere di Les 2 Alpes, il cui palmarès comprende il 3° posto nella 100M 2024 La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB e il 3° posto nella TDS 2023.

<figure class="image"> </figure>Il Lago di Combal, sul percorso dell'UTMB

© UTMB - foto ad alta risoluzione

Le soluzioni innovative e pratiche messe a punto dall'HOKA UTMB Mont-Blanc per ridurre al minimo l'impatto ambientale

Due punti di ristoro completamente vegetariani

Nel 2024, l'80% dei rifornimenti è costituito da prodotti regionali e sostenibili, al fine di limitare i trasporti e incoraggiare il coinvolgimento degli operatori locali. Quest'anno, l'HOKA UTMB Mont-Blanc fa un ulteriore passo avanti e sperimenta, come progetto pilota, due punti di ristoro 100% vegetariani. Al Col de Balme, per i passaggi ad Arnouvaz, sulla CCC e sull'UTMB, i salumi saranno sostituiti da prodotti locali italiani, la Farinata, una torta di ceci vegetariana e senza glutine.

Gli organizzatori desiderano coinvolgere la comunità dei runner in questi cambiamenti e hanno chiesto il loro parere su come migliorare e diversificare le opzioni di rifornimento, riducendo al contempo l'impatto ambientale. \

Traffico ridotto per proteggere la qualità della vita dei residenti locali e dell'ambiente

L'organizzazione vieta l'accesso alle auto private in oltre l'80% dei punti strategici del percorso, garantendo che questi luoghi siano accessibili esclusivamente tramite le navette dell'UTMB Bus. L' Obiettivo di questa regolamentazione è quello di preservare la tranquillità dei siti naturali e di evitare il sovraffollamento, assicurando al contempo che i partecipanti e gli spettatori possano seguire l'evento senza difficoltà.

È possibile seguire la CCC e l'UTMB in diretta e integralmente in video su live.utmb.world e sui social network dell'evento.

Venerdì 30 agosto la diretta andrà in onda alle 8.30 CEST con la copertura della CCC, seguita dall'UTMB a partire dalle 17.30.