Golf: Circuito Teodoro Soldati e VDA Cup due grandi successi per i valdostani

Dopo la pausa estiva, il circuito giovanile Teodoro Soldati è ripartito con grande entusiasmo a Cherasco, mentre la VDA Cup ha offerto uno spettacolo avvincente tra i circoli della Valle d'Aosta.

Nella tappa del circuito Teodoro Soldati, disputata sulle diciotto buche del circolo di Cherasco, Francesca Mazzucato ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Con un punteggio di 79 colpi, la giovane golfista del Golf Club Aosta Brissogne ha dominato la competizione femminile, distanziando di ben 10 colpi la sua rivale più vicina, Matilde Amateis, e conquistando un'altra importante vittoria. Sul terzo gradino del podio si è classificata Chiara Maroni con 91 colpi.

La competizione maschile non è stata da meno, con una sfida serrata che ha visto trionfare Mattia Rosso del Torino con un eccellente score di 73 colpi. A seguire, Mattia Siccardi (75 colpi) e Gabriele Gattiglia (77 colpi) hanno completato il podio. Da segnalare le ottime prestazioni dei fratelli Subet, anch'essi del Golf Club Aosta Brissogne, che si sono classificati rispettivamente al sesto e settimo posto.

Parallelamente, venerdì 30 agosto, il Golf Club Gressoney ha ospitato la tradizionale VDA Cup, una competizione che, come una piccola Ryder Cup valdostana, ha messo a confronto i principali circoli della regione.

Il Golf Club del Cervino, capitanato da Federico Maquignaz, ha conquistato il trofeo con 7 punti, superando di una lunghezza il Golf Club Gressoney, che ha chiuso al secondo posto. Terzo gradino del podio per il Golf Club Aosta Brissogne con 5 punti.

La vittoria del Golf Club del Cervino è stata resa possibile grazie alle prestazioni di giocatori come Federico e Filippo Maquignaz, Alberto Berloffa, e altri membri della squadra. Anche il Golf Club Gressoney, con una formazione guidata da Andrea Bonatti, ha dimostrato grande tenacia, mentre il Golf Club Aosta Brissogne ha lottato per il podio grazie al contributo di giocatori come Domenico Scopacasa e Emilio Bionaz.

Questi eventi hanno ribadito la vitalità del golf valdostano, mettendo in luce sia i giovani talenti che l'impegno dei club locali nel promuovere questo sport.