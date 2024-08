Fis in visita a Breuil-Cervinia per l’annuale sopralluogo

Sarà Breuil-Cervinia a inaugurare la Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard cross. La località valdostana è ormai tappa classica del circuito internazionale e quest’anno la Fis (Federazione internazionale sci & snowboard) l’ha scelta per la grande apertura. I primi punti della stagione verranno messi in palio nelle gare previste per sabato 14 dicembre 2024.

In vista della gara femminile e maschile, la Fis ieri - mercoledì - ha effettuato l’annuale sopralluogo, utile a definire alcuni aspetti organizzativi e a verificare lo stato attuale dei lavori. Di prima mattina si è svolta l’ispezione della “pista 26”, sempre molto apprezzata da atleti e tecnici. La Fis si è soffermata sulle aree di partenza e arrivo e sulle infrastrutture lungo la pista per il passaggio dei cavi di cronometraggio. A seguire riunione operativa incentrata per lo più sugli aspetti legati al marketing, alla produzione televisiva dell’evento e all’ospitalità.

Al sopralluogo hanno partecipato Alberto Schiavon in rappresentanza della Fis, il presidente e amministratore delegato di Cervino Spa Federico Maquignaz, il presidente del comitato organizzatore Monica Meynet, i tecnici e gli shapers di We Snowboard Cervinia, incaricati della preparazione della pista di gara.

Nel complesso sono otto le tappe della Coppa del Mondo di snowboard cross; i Campionati Mondiali si svolgeranno in Engadina (Svizzera) dal 16 al 30 marzo 2025.

Alberto Schiavon: «Abbiamo avuto un riscontro ottimo, c’è grande volontà da parte del comitato organizzatore che si muove in anticipo per alzare ancora di più il livello dell’evento. Ci sono confrontati su tutti i punti per la preparazione della pista e la gestione logistica, così come di opere per migliorare la sostenibilità e il contenimento dei costi».

Monica Meynet: «Siamo ripartiti con la programmazione di questo evento che è realizzabile solo con la sinergia e la fattiva collaborazione dell’intera comunità. Dal Comune di Valtournenche alla Cervino Spa, dal Consorzio agli albergatori e ristoratori. Per noi la Coppa del Mondo di snowboard cross è una preziosa vetrina internazionale, utile a comunicare che a dicembre siamo già nel pieno della stagione invernale, con piste ottimamente preparate».