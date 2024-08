Martina Berta terza con la Team relay ai Mondiali di Andorra

Inizia bene l’avventura azzurra ai Campionati Mondiali di MountainBike, a Pal Arinsal, nel Principato di Andorra, con il sestetto azzurro che conquista una prestigiosa medaglia di bronzo, Italia che ha schierato in terza frazione la campionessa italiana, Martina Berta.

Fanno bene i primi due staffettisti, Luca Braidot (12’10”; 3°) e Matteo Siffredi (12’40”; 1°); poi, è la volta di Martina Berta (Centro sportivo Esercito; 14’14”) in una terza frazione dove tutte le migliori squadre schierano le Elite Donne: la valdostana fa segnare il terzo tempo parziale, ‘tenendo botta’ con due specialiste assolute, la statunitense Haley Batten (13’56”) e la francese Loana Lecomte (13’53”), con gli azzurri che al quarto passaggio di testimone transitano al secondo posto. Giada Martinoli (15’09”; Junior; 2°), Valentina Corvi (14’29”; U23; 3°) e conclusione affidata allo Junior Mattia Stenico (12’27”), che porta gli azzurri sul terzo gradino del podio, con il tempo complessivo di 1h 21’09” e resistendo al tentativo di rimonta dell’Elite canadese Gunnar Holmoren (11’54”). L’oro è andato agli Stati Uniti (Brauyden Johnson, Nicholas Konecky, Haley Batten, Vida Lopez de San Roman, Madigan Munro, Christopher Blevins; 1h 19’39”) davanti alla Francia (Luca Martin, Nicolas Kalanquin, Loana Lecomte, Olivia Onesti, Anaïs Moulin, Mathis Azzaro; 1h 19’41”).

Oggi, giornata dedicata interamente al Downhill; domani, Cross country olimpico per le categorie Juniores, mentre Elite e Unde 23 saranno alle prese con l’Xcc – Short track (Elite Donne alle 17.30; Under 23 Donne alle 16; Nicole Pesse, unica italiana in categoria, al via con il pettorale 25; nelle Elite schierate Greta Seiwald e Chiara Teocchi); chiusura della rassegna iridata, l’1 settembre, con l’Xc olimpico; alle 9 le U23 e alle 13.30 Elite Donne).

Filippo Agostinacchio in maglia azzurra nel Gravel e al Giro del Friuli

Dieci giorni in azzurro in tre discipline diverse: il futuro prossimo di Filippo Agostinacchio che, dal 29 al 31 agosto, sarà impegnato a Quattordio, nell’alessandrino, con il Gravel e, nell’ultimo giorno, prenderà parte dalla tappa italiana dell’Uci Gravel Series – di 152 km - . dall’1 al 3 settembre, l’aostano è stato convocato per un raduno con la squadra nazionale di Ciclocross, a Costigliole d’Asti e, dal 3 al 7 settembre, sempre con la squadra nazionale di Ciclocross, prenderà parte al 60° Giro del Friuli Elite e Under 23, corsa a tappe che nelle prime tre giornate sarà disputata nella provincia di Udine, mentre la conclusione prevede la partenza dalla provincia di Pordenone e l’arrivo nel goriziano.

Programmi del fine settimana. Cogne centro delle ‘ruote grasse’, l’1 settembre: alle 10 la GranParadisoBike, di 45 km e, dalle 15, la 7° prova del Grand Prix Giovanissimi Valle d’Aosta 2024. Dalle 9, a Borno (Brescia), la quarta tappa della Coppa Italia nazionale giovanile; dalle 10, a Ceresole Reale, la 9° prova della Coppa Piemonte Xc, gara preceduta, sabato 31 agosto, da ‘Il Sentiero del Piccolo Re, sempre a Ceresole Reale, riservata alle categorie Giovanissimi; sempre domenica 1 settembre, a Bormio (Sondrio), la 5° tappa della Coppa Italia Downhill.