Marchet vince a Bolzano. Vittone Top 5 a Basilea

In provincia di Bolzano a Collepietra va in scena una tappa della Süd Tirol Cup, tracciato impegnativo che ha messo alla prova la tecnica della nostra Giorgia Marchet.

Giorgia parte subito in testa, battaglia per tutta la gara con l’atleta di casa, alla fine la spunta e si porta a casa un meritato primo posto.



Nella confinante Confederazione Elvetica a Basilea si corre una prova del circuito Swiss Cup.

Percorso non particolarmente tecnico, veloce senza mai un attimo di respiro.

Nella gara riservata agli Elite buona la prova di Andreas Vittone, sempre nel gruppo di testa con i migliori, si gioca la vittoria allo sprint con un gruppetto di atleti, termina in quinta posizione.

Tra gli Under 23, Marco Betteo rimane del gruppetto di testa fino all’ultimo giro, un problema fisico lo fa scivolare un diciassettesima posizione.



“E’ stata un fine settimana con pochi atleti impegnati, raccogliamo lo stesso dei buoni risultati e la conferma che i nostri atleti sono pronti a dare battaglia anche nelle ultime gare della stagione.” Dichiara Valentina Milesi - Team Manager KTM PROTEK ELETTROSYSTEM.