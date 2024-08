Ciclismo: La Salle incorona i Campioni regionali Xco Allievi e Ragazzi

Campionati regionali di Cross Country, svoltisi a La Salle e organizzati dal Vc Courmayeur MB, non sono state assegnate le maglie rossonere degli Allievi Donne a causa della mancanza del numero minimo di tre partecipanti per categoria, come previsto dal regolamento. Tuttavia, la giornata ha visto diversi atleti valdostani distinguersi e conquistare il titolo di campioni regionali.

Paolo Costa e Pietro Mantasia, entrambi del Gs Lupi Valle d’Aosta, hanno trionfato rispettivamente nelle categorie Allievi secondo anno e primo anno maschile. Costa, in una sfida serrata, ha battuto Fabien Borre del Cicli Lucchini con un distacco di soli 23 secondi, mentre Mantasia ha tagliato il traguardo con un margine più ampio, precedendo Stefano Pisano del Vc Courmayeur MB di 36 secondi.

Tra le Esordienti Donne secondo anno, Matilde Anselmi dell’Orange Bike Team si è aggiudicata il titolo regionale con una gara vinta di misura su Nicole Vevey del Vc Courmayeur MB, e Martina Bosonin, compagna di squadra di Anselmi. Anche il maschile ha visto una gara decisa in volata, con Michel Careri dell’Orange Bike Team che ha conquistato la maglia rossonera, superando Raphael Tremblan del Gs Lupi per soli 2 secondi.

Amélie Cerise, sempre dell’Orange Bike Team, ha vinto tra le Esordienti Donne primo anno, seguita da Anna Lini e dalla biellese Nicole Raffaella Capaldi. In campo maschile, il canavesano Davide Riva del Rock Bike ha ottenuto il primo posto, seguito dal biellese Iacopo Sella Piazza e dal valdostano Federico Bruzzo del Gs Lupi, che si è aggiudicato il titolo regionale di categoria.