Automobilismo: Peloso torna in gara al Rally di Torino dopo il lungo stop

Dopo un lungo periodo di stop, Corrado Peloso è pronto a tornare in gara. La sua ultima apparizione risale all'uscita di strada di Alba, durante la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto, che ha portato alla rottura di due costole e alla decisione di interrompere il programma Suzuki Rally Cup. Una decisione dolorosa, ma necessaria. Ora, però, Peloso è determinato a riprendersi il suo posto al volante.

Al 39° Rally Città di Torino, in programma sabato 24 agosto, Corrado si presenterà con la Clio Rally 5, la stessa vettura con cui ha gareggiato nel 2023, ma con una nuova squadra al suo fianco: la Racing Garage di Inzago, guidata da Riccardo Filippini e Flavio Ros. “Ci è voluto un attimo di tempo per riordinare le idee. Il programma Suzuki Rally Cup si è interrotto dopo Alba”, racconta Peloso, ricordando quel momento critico. “L’impatto contro una struttura fissa è stato forte e solo grazie ai sistemi di sicurezza delle moderne autovetture da rally non ha avuto altre conseguenze se non l’incrinazione di due costole. A quel punto, però, la classifica di Cup, dovendo stare fermo, non era più un obiettivo perseguibile”.

La primavera e l’inizio dell’estate sono stati momenti di riflessione per Corrado. “Prima di tutto dovevo capire se avessi ancora avuto la capacità di stare seduto in una vettura da rally e affrontare un tratto cronometrato. Per questo ho scelto di risalire in auto per un test, solo per avere una risposta”. E quella risposta è arrivata, positiva. “Mi sono sentito bene, a mio agio. Certo, ci vorrà del tempo per ritrovare gli automatismi da pilota e dev’essere un processo del tutto naturale. Al Torino riprenderò confidenza con il mondo dei rally dopo esserci uscito per qualche mese”.

Il ritorno di Corrado Peloso al Rally Città di Torino segna una nuova fase della sua carriera. L’incidente di Alba è ormai alle spalle, e con il supporto del team Racing Garage, è pronto a dimostrare che non ha perso il suo talento. Ora, l’unica cosa che conta è tornare a correre, ritrovare il ritmo e, chissà, puntare a nuovi traguardi.