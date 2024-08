Orgoglio valdostano: la bandiera della Valle d’Aosta è nelle mani di Charlotte Bonin per le Paralimpiadi di Parigi

In un gesto di grande significato simbolico e di orgoglio regionale, la bandiera della Valle d’Aosta è stata consegnata oggi, martedì 20 agosto 2024, all'atleta Charlotte Bonin, che rappresenterà la nostra regione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Regione, Renzo Testolin, e dell’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques.

La consegna della bandiera non è solo un riconoscimento dell'eccezionale carriera di Charlotte Bonin, ma anche un segno di stima per la sua dedizione e il suo impegno costante. "È con piacere che abbiamo voluto consegnare la bandiera valdostana," hanno dichiarato Testolin e Grosjacques. "Charlotte, oltre a rappresentare l'Italia, sarà la portacolori della Valle d’Aosta al prossimo evento paralimpico. La Chevalier de l’Autonomie 2024, grazie alle sue doti non solo sportive, ma anche di lealtà e dedizione, saprà degnamente rappresentare i nostri colori. La sua abnegazione e la grande preparazione per lo sport le consentono di essere ancora al via dell’evento che è il sogno di ogni atleta. Per i valdostani è motivo d’orgoglio essere rappresentati in un contesto di così grande richiamo."

Charlotte Bonin, appartenente al gruppo sportivo Fiamme Azzurre, sta per affrontare la sua seconda partecipazione ai Giochi paralimpici, dopo l’argento conquistato a Tokyo 2020 in veste di guida con l’atleta non vedente Anna Barbaro nel paratriathlon. Il suo palmarès include anche l’argento ai Mondiali di Dubai e il bronzo agli Europei di Valencia, sempre in coppia con Barbaro.

Oltre ai successi nel paratriathlon, Charlotte può vantare una carriera significativa anche nel triathlon, con partecipazioni ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008 e Rio de Janeiro nel 2016. La sua carriera è una testimonianza del suo impegno e della sua passione per lo sport, che ora la porteranno a rappresentare non solo la Valle d’Aosta, ma tutta l’Italia nella prestigiosa competizione paralimpica di Parigi.

La bandiera che oggi le è stata affidata simboleggia il supporto e l’ammirazione di tutta la comunità valdostana per un’atleta che continua a fare la differenza, non solo con le sue performance, ma anche con il suo spirito e la sua determinazione. A Charlotte Bonin va il più grande augurio di successo da parte di tutti noi, in attesa di vedere i suoi futuri trionfi sulle pedane paralimpiche.