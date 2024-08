Ciclismo: Bortolotti Barrel e Rossi brilano a Pieve Vergonte

Ancora protagonisti Enea Bortolotti Barrel e Lorenzo Rossi nella classica ferragostana nel Verbano-Cusio-Ossola, il 18° torfeo Comune di Pieve Vergonte, corsa su Strada riservata alla categoria Esordienti.

Arrivo sgranato per gli Esordienti primo e secondo anno, al via insieme, sul traguardo in salita e, a regolare la lunga fila indiana, dopo 35,900 km percorsi alla media di 32,986 km/h, a imporsi il bronzo ai recenti Campionati italiani di categoria, Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano; 1h 05’18”) a precedere Alex Bramati (Besanese) e Luca Silvano Boni (Castellettese). A una decina di secondi, 7° e 8° assoluti, 4° e 5° dei ‘secondo anno’, Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB).

MountainBike

Quinta tappa, domenica 18, a Rivoli Veronese (Verona) dell’Italia Bike Cup per le categorie giovanili, alla presenza di atleti valdostani. Negli Allievi secondo anno, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), con 270 punti, è secondo nella generale, alle spalle di Filippo Grigolini (330); al femminile, con due sole prove disputate, quarta Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera; 1150 punti) e, prima, Nicole Azzetti (350). Negli Esordienti secondo anno, al comando Mattia Acanfora (380); 4° e 6° Michel Careri (Orange Bike Team; 210) e Raphael Tremblan (Gs Lupi; 164).

Strada

Torna, domenica 18 agosto, dalle 10, con partenza dalla località Borettaz, l’edizione 2024 – la 21° - della Gressan–Pila, gara Amatoriale sui tradizionali 19 km e 1250 metri di dislivello positivo, organizzata dal Gs Aquile. Lo scorso anno la vittoria è andata al torinese Fabio Lanzone, in 52’27”. Le quattro edizioni precedenti erano state vinte da Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini), che è anche il detentore del record della gara, fatto registrare nel 2018, in 51’05”, miglior prestazione ‘strappata’ a se stesso, per un solo secondo: 51’06” del 2017. Al femminile, l’ultima vincitrice è stata Giulia Soffiati (Swatt club), al traguardo in 1h 05’30”); sul gradino più alto del podio nelle ultime edizioni tre volte Lisa Di Cesare (2017, 2019 e 2022) striscia interrotta nel 2019 da Charlotte Bonin (Cicli Lucchini), con l’ottimo crono di 1h 01’37”.

Confermata, al momento, la presenza proprio di Charlotte Bonin, prossima all’avventura delle Paralimpiadi di Parigi 2024, guida di Anna Barbaro, argento a Tokio 2021 nel Triathlon: l’atleta delle Fiamme azzurre, che vestirà i colori del Gs Aquile, sulla salita che porta a Pila sfiderà Giulia Soffiati e, con quattro successi personali nelle cinque edizioni tra il 2010 e il 2014, Simona Massaro. In campo maschile data per certa la presenza del detentore della migliore prestazione sui 19 km tra Gressan e Pila, Wladimir Cuaz, che dovrà vedersela con il ritorno di Erik Rosaire – secondo nel 2018 e nel 2019 – e Stefano Prandi, sul podio nel 2017 e nel 2018.