Aosta Nuoto brilla ai Campionati di categoria estivi di Roma

Corinne Desandré, al suo esordio nei 100 farfalla e nei 50 stile libero, ha mostrato determinazione e promessa per il futuro. Sebbene si sia classificata 38esima nei 100 farfalla e 48esima nei 50 stile libero, il suo debutto è stato un'importante esperienza di crescita. L'allenatore Edoardo Giovannetti ha commentato: "Corinne ha affrontato la sua prima grande competizione con grande coraggio. Questa esperienza le servirà sicuramente per le prossime stagioni."

Tommaso Navarretta, alla sua seconda partecipazione ai campionati, ha ottenuto risultati notevoli, qualificandosi per le finali A nei 100 e 200 rana. Con un tempo di 1'04"66, ha conquistato il 5° posto nei 100 rana, e il 7° posto nei 200 rana con un tempo di 2'21"58. Questi risultati gli hanno garantito il pass per i prossimi Campionati Assoluti che si svolgeranno in autunno. "Tommaso ha dimostrato una crescita straordinaria e una determinazione che lo hanno portato a ottenere tempi eccellenti," ha dichiarato Paolo Fazari, presidente dell'Aosta Nuoto. "Siamo molto orgogliosi dei suoi risultati e sicuri che continuerà a brillare."

L'allenatore Edoardo Giovannetti ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi atleti: "Sono molto felice dei progressi che Corinne e Tommaso hanno fatto. La loro performance ai campionati è un segnale positivo per il futuro della squadra."

Con la conclusione della stagione agonistica, i ragazzi e il tecnico ora si concederanno una pausa fino a settembre, quando riprenderanno gli allenamenti in vista della stagione 2024/2025. Un sentito ringraziamento va a tutti gli atleti dell'Aosta Nuoto per il supporto reciproco e alla aosta511 per la collaborazione e gli spazi acqua utilizzati per gli allenamenti. Infine, il Direttivo uscente viene ringraziato per il quadriennio olimpico ricco di soddisfazioni e di crescita per la squadra.

Il presidente Paolo Fazari ha sottolineato come: "Questo periodo è stato caratterizzato da grandi successi e dalla crescita continua della nostra squadra. Siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro e continueremo a lavorare sodo per raggiungere nuovi traguardi."