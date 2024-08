Il primo settembre è il giorno della Granparadisobike 2024

Per ottimizzare le risorse logistiche e organizzative, l’evento sarà concentrato in una sola giornata, domenica 1 settembre 2024. Questo cambiamento promette di garantire un’esperienza più fluida e intensa per tutti i partecipanti e spettatori.

La giornata inizierà alle 7:30 con l'apertura della segreteria e la consegna dei numeri, un momento cruciale per garantire un avvio puntuale delle gare. Alle 10:00, i concorrenti della GranParadisoBike daranno il via alla gara agonistica, un impegnativo percorso di 45 km che metterà alla prova le loro abilità e resistenza. Due minuti dopo, alle 10:02, partirà la GranParadisoE-Bike, una gara agonistica di pari distanza, che coinvolgerà i partecipanti in sella alle biciclette elettriche.

Alle 10:05 sarà il turno del GranParadisoBike Day, un raduno ciclistico non competitivo di 25 km, aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di gruppo senza la pressione della competizione. Questo evento inclusivo mira a coinvolgere ciclisti di tutti i livelli e a promuovere l’amore per il ciclismo nella sua forma più sociale e rilassata.

A mezzogiorno, l’evento si sposterà in piazza con il Polenta party, che offrirà un'opportunità per rifocillarsi e socializzare, con la buvette gestita da The Place che servirà piatti tipici e bevande. Questo momento sarà seguito dalle premiazioni della Granparadisobike 2024, programmate per le 14:00, dove saranno celebrati i vincitori e riconosciuti i risultati eccellenti.

Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà la volta della MiniGranParadisoBike, una gara dedicata ai più giovani partecipanti. Questa prova, facente parte del Grand Prix VdA, accoglierà giovanissimi ciclisti dai 7 ai 12 anni, offrendo loro un’opportunità unica di competere e divertirsi in un ambiente stimolante e sicuro. Le premiazioni per questa categoria saranno seguite da un'altra festa in piazza, con il The Place Party che presenterà un DJ set per concludere la giornata in grande stile.

Cogne, con i suoi suggestivi sentieri e paesaggi mozzafiato, si prepara ad accogliere una folla di bikers e appassionati per una giornata di sport e celebrazione. La ventitreesima edizione della Granparadisobike si preannuncia come un evento di grande richiamo, arricchito da diverse iniziative collaterali sportive e non, ancora in fase di definizione. Gli organizzatori sono impegnati a garantire un programma ricco di eventi che sapranno soddisfare le aspettative di tutti i partecipanti e contribuire al successo di questa manifestazione tanto attesa.

Le iscrizioni sono aperte sul portale Endu.net.

Granparadisobike 2024 spiegata da Pippo Lamastra

Nel 2024 la GPB conferma nella sostanza il percorso rodato negli ultimi anni: 50 km e 1500 metri di dislivello nella natura dello splendido Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno dei parchi nazionali più belli d’Europa che quest'anno festeggia il centenario.

La prima parte di percorso è contraddistinta da una facile salita (sulla sinistra orografica del torrente) verso il villaggio di Valnontey, vera perla del PNGP, dove non sarà difficile imbattersi in camosci e stambecchi. Dopo avere percorso la Valnontey su quelle che l'inverno sono le pianeggianti piste da fondo si ridiscende a Cogne.

Poi si affronterà un tratto filante e divertente nei boschi di Silvenoire che condurrà a Lillaz da cui si affronterà la breve e secca salita in Valeille, dopo aver buttato un occhio alle cascate di Lillaz via si pedalerà di nuovo verso a Cogne attraverso i boschi.

Come l'ano scorso, si ritransiterà sotto il traguardo, al 27 chilometro, per poi iniziare a fare sul serio!

Attraversato il torrente, la seconda parte della GPB è infatti più tecnica e impegnativa con una salita che porta dapprima verso le storiche miniere di Cogne e poi verso la cima Coppi al Pian della Cretettaz (posta a 2000 m) per poi ridiscendere a su Gimillan e Epinel da uno dei sentieri più spettacolari dell’intera Valle d’Aosta.

Infine una parte più scorrevole che da Epinel porterà a Cretaz, poi ridiscenderà a Epinel e infine tornerà a Cogne.

Un tracciato completo che ricalca le piste da sci nordico teatro invernale di gare di Coppa del Mondo e della famosa Marciagranparadiso, in cui servirà tecnica, forza, concentrazione e intelligenza tattica. Come in una vera gara di mountainbike! Pippo Lamastra