Ciclismo: Careri e Giangrasso bene nell’Xco degli Europei di Huskvarna

Belgio-Svizzera-Belgio: il podio dell’Xco – Cross Country dei Campionati Europei Giovanili, ieri, a Huskvarna (Svezia) nella categoria Under 15 maschile, gara che ha visto Michel Careri – tesserato dell’Orange Bike Team, 14 anni lo scorso fine febbraio, di Saint-Marcel – concludere con un ottimo undicesimo posto. Oggi pomeriggio è stata la volta delle Under 16 Donne, con la buona prestazione di Elisa Giangrasso – diciassettesima; 16 anni il prossimo 23 agosto, di Quart – che chiude nelle migliori venti della classifica.

Il titolo continentale Under 14 maschile è andato al belga Tijl Vanhaverbeke (Tlt Mtb; 46’05”), che precede di 19” lo svizzero Aubin Favre (Youngstars; 46’24”) e di 1’07” il connazionale Lars Peers (47’12”). Il migliore degli italiani, 7°, è Mattia Acanfora (Santa Cruz; 49’04”); 11° Michel Careri (Borbonica Cup; 50’40”), in una gara durissima disputata nel fango.

Nelle Under 16 Donne – con forte vento a disturbare le concorrenti – tre atlete a dettare immediatamente il ritmo e a fare selezione. Fa il vuoto a metà del primo dei tre giri la svizzera Anja Grossmann (Junior Team Switzerland; 50’36”), che precede di 27” la ceca Barbora Bukovska (Czech National Team; 51’03”) e, di 1’03”, la francese Lise Revol (Région Sud; 51’38”). Le migliori italiane in fila indiana: 14° la campionessa italiana, autrice di un grande rimonta nell’ultima tornata, Nicole Azzetti (Team Italy; 57’34”); 15° Matilde Vecchiarelli (Lombardia; 57’16”); 17° Elisa Giangrasso (Biesse Carrera; 58’18”).

Elisa Giangrasso sedicesima nell’Xcc di Huskvarna (SWE)

Seconda giornata dei Campionati Europei Giovanili, venerdì, a Huskvarna (Svezia), con in palio i titoli continentali dell’Xcc – Short Track Under 17, format che ha visto Elisa Giangrasso (nella foto) – campionessa italiana Allievi secondo anno in carica – concludere al 16° posto.

La vittoria è andata alla svizzera Anja Grossmann (15’47”), davanti alla ceca Barbora Bukovska (16’00”) e alla francese Lise Revol (16’09”). La migliore delle italiane, 9° e 2° U15, è Mariachiara Signorelli (Santa Cruz; 17’07”); 16° Elisa Giangrasso (Speed Bike Rocks; 17’51”).