Nuoto: Nicole Louvin brilla al Campionato Italiano di Nuoto: Ottime Prestazioni nei 100 e 50 Rana"

Al Foro Italico di Roma, il Campionato Italiano di Categoria di nuoto in vasca lunga ha richiamato l’attenzione dei migliori giovani talenti del nuoto italiano per la stagione 2023/2024. Questa manifestazione, la più importante a livello giovanile del nostro Paese, si svolge nello storico impianto che ha ospitato prestigiose competizioni internazionali, come gli Europei di Nuoto del 2022.

Tra i partecipanti, la valdostana Nicole Louvin, tesserata per il Centro Nuoto Torino e allenata da Edoardo Giovannetti, ha dato prova di grande determinazione e capacità. Lunedì 5 agosto, Nicole ha affrontato la sua gara nei 100 Rana. Accreditata alla vigilia con il 45° tempo, la giovane atleta valdostana è scesa in acqua con il giusto spirito agonistico, conquistando la vittoria nella sua serie con un tempo di 1.14.20.

Questo crono ha rappresentato un miglioramento significativo di otto decimi rispetto al tempo con cui aveva ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati regionali di categoria a Torino due settimane fa, permettendole di scalare la graduatoria finale di 17 posizioni e chiudere al 28° posto generale. Per Nicole, questo risultato segna il miglior tempo della stagione, a soli tre decimi dal suo personale.

Mercoledì 7 agosto, Nicole è tornata in vasca per la sua gara preferita, i 50 Rana. Nonostante una partenza non perfetta, ha chiuso la gara con un tempo di 33.58, migliorando di 9 posizioni rispetto alla sua precedente performance e ottenendo un 17° posto finale in classifica.

Nicole Louvin ha dimostrato grande soddisfazione per aver raggiunto i suoi obiettivi e per la sua capacità di mantenere la calma e dimostrare carattere in una manifestazione di tale importanza. Migliorarsi in contesti così prestigiosi non è mai scontato, e la sua performance ha confermato il suo impegno e il suo talento nel panorama nazionale del nuoto giovanile.