Ciclismo: Torna la gara amatoriale Gressan – Pila

Team relay degli Under 13/14 ad aprire l’edizione 2024 dei Campionati europei giovanili di MountainBike, questa mattina, a Huskvarna (Svezia), gara che ha visto buon protagonista Michel Careri al via con il terzetto della Borbonica Cup Eso 1, squadra che conquista un più che discreto undicesimo posto.

Sul podio la doppietta della Repubblica Ceca – Czech National Team -, due terzetti che al secondo giro accusavano 1’44” (Team ‘B’) e 2’15” (Team ‘A’) di ritardo dai belgi dell’Lml Racing Team: a imporsi è la squadra ‘B’ – Indreh Bukoski, Denis Jogl, Babeta Slukoca; 6° nella qualifica di ieri -, in 43’05”, davanti ai connazionali della formazione ‘A’ (Vojtech Rada, Samuel Mucha, Marianna Erbenova; 1° nel Tima Trial; 43’14”), attardati di 9”; terzo posto per i belgi dell’Lml Racing Team (Lars Peers, Mathiz Tielens, Lisa Brouwer; 3° in qualifica), in 44’01” e un ritardo di 56”. Quarto posto, in 44’16”, a 1’12” dai vincitori e a 16” dal podio per Lombardia Eso, con Matteo Jacopo Gualtieri, Davide Grigi, Beatrice Maifré (5° nel Time Trial); 11° Borbonica Cup Eso 1 (31° in qualifica), che ha schierato in prima frazione Michel Careri (15’38; 9° posizione), Marco Sicuro (29’38; 4°) e Caterina Prataviera, che chiude con il tempo complessivo di 45’55”, a 2’50” dai vincitori.

Alle 13 il Team relay Under 17,c he vedrà impegnata Elisa Giangrasso con la Speed Bike Rocks; l’aostana, nel Time trial di ieri ha fatto segnare il 24° tempo assoluto, in 2’30”, a 13” dalla più veloce, la svizzera Anja Grossmann (2’17”); il terzetto della Speed Bike, con Matteo Tassinaro e Mattia Bignami ha fatto registrare il 61° crono di giornata, in 7’16”; al comando gli svizzeri della Specialized Junior Racing Team Switzerland (Noè Forlin, Gian Sidler, Anaj Grossmann; 6’34”)

Strada

Torna, domenica 18 agosto, dalle 10, con partenza dalla località Borettaz, l’edizione 2024 della Gressan – Pila, gara Amatoriale sui tradizionali 18 km e 1250 metri di dislivello positivo, organizzata dal Gs Aquile.