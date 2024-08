Nuoto: Marie Claire Deanoz brilla sul Lago Maggiore: Prima nella Categoria M40 e Ottava Assoluta

La nuotatrice valdostana Marie Claire Deanoz ha partecipato domenica 4 agosto a una delle tappe più emozionanti dell’Italian Open Water Tour, svolta sul Lago Maggiore, nella splendida località di Maccagno. La gara, che ha visto nuotatori provenienti da tutta Italia sfidarsi in un percorso di 6 chilometri, ha avuto inizio dalla spiaggia locale e si è estesa fino ai Castelli di Maccagno, situati su un isolotto nel lago, per poi ritornare al punto di partenza.

Il percorso, immerso in un ambiente naturale di rara bellezza, è stato caratterizzato da acqua limpida e da alcune correnti che hanno reso la gara particolarmente impegnativa. Nonostante le difficoltà, Marie Claire Deanoz ha affrontato la prova con grande determinazione e abilità. La gara è stata per lei un’importante occasione di allenamento in vista della finale dell’Italian Open Water Tour, che si svolgerà a Ischia a ottobre, e della finale dell’Oceanman che si terrà a Dubai a dicembre.

La performance di Deanoz è stata di alto livello. Ha completato la gara con un tempo di 1 ora e 45 minuti, conquistando il primo posto nella categoria M40 e l'ottavo posto tra le donne assolute, superata solo dalle giovani atlete dei gruppi sportivi. Questo risultato testimonia non solo la sua preparazione tecnica ma anche la sua resistenza e capacità di adattamento alle condizioni del lago.

Soddisfatta della propria prestazione, Marie Claire Deanoz si prepara ora a intensificare i suoi allenamenti, mantenendo il focus sulle prossime sfide. La giornata a Maccagno non solo ha rappresentato una tappa importante nel suo percorso sportivo, ma ha anche offerto l’occasione per apprezzare la bellezza del Lago Maggiore e la sfida di una gara che ha messo alla prova le sue capacità.