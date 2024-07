Golf: Prosegue l'estate dei giovani talenti valdostani

Estate, periodo di vacanze per tanti, ma per alcuni occasione preziosa per intensificare l’attività agonistica sui green del nord Italia. E’ il caso dei giovani golfisti valdostani seguiti dalla delegazione regionale della Federgolf che in questo periodo stanno inanellando una serie di impegni che li vedono protagonisti in diverse competizioni. Nell’ultimo weekend di luglio il Golf club Cavaglià ha proposto una gara nazionale spalmata su due giorni dove si è ben comportato Emanuele Giachino, 17enne in forza al Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses, che ha concluso nella top ten, con un positivo settimo posto finale con 137 colpi complessivi, +1 sul par del campo, maturati a seguito di una prima giornata chiusa con 67 colpi a cui ha fatto seguito il 70 della domenica. A vincere con 131 colpi Vittorio Spera (Cherasco), seguito da Jacopo Vercellino (Le Rosine) con 133, mentre la terza piazza, con 135 colpi, è occupata da Mattia Rosso (Torino – La Mandria), a sole due lunghezze dal valdostano. In gara anche il compagno Julian Faccini (Courmayeur) che ha concluso il proprio impegno nell’impianto biellese, in 53esima posizione con 153 colpi (79+74).

Lunedì 29 luglio hanno affrontato la trasferta in terra ligure i fratelli Federico e Alessandro Subet che sono stati protagonisti nella tappa del circuito giovanile Teodoro Soldati disputata presso il Circolo Golf & Tennis Rapallo. Sulle 18 buche, par 70, dell’impianto genovese, Federico Subet, 17enne di Charvensod, tesserato per il Golf club Aosta Brissogne, ha concluso sul podio centrando un prezioso terzo posto con 75 colpi, preceduto solamente dal vincitore Mattia Rosso (Torino – La Mandria) che si è imposto con 70 colpi e il giocatore di casa Gabriele Gattiglia (Rapallo) che sul percorso amico ha chiuso secondo in 73 colpi. Al quinto posto, con 80 colpi, si è inserito il fratello minore, Alessandro Subet, anche lui giovane promessa del Golf club Aosta Brissogne.

Due gli appuntamenti a seguire, entrambi inseriti nel circuito giovanile Teodoro Soldati e previsti sul territorio regionale. Giovedì 1° agosto l’appuntamento è presso il circolo Aosta Brissogne, mentre il giorno seguente, venerdì, i talenti si trasferiranno sui green del golf club Gressoney.