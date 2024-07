Ciclismo: A Enea Bortolotti Barrel vince il trofeo Comune di Osasco

Sei giri del circuito disegnato nella cittadina a pochi chilometri da Pinerolo. Nella terza tornata il primo tentativo di fuga di Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), che arriva ad avere una ventina di secondi dal gruppo; al quinto giro la stoccata decisiva: se ne vanno in quattro e, tra questi, anche il valdostano; dopo 1h 07’39”, alla media di 37,333 km/h, Enea Bortolotti Barrel anticipa la volata e lasci i di compagni di fuga a una decina di metri: alle sue spalle Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) e il ligure Elia Caorsi (PiùSport Levante). A 50° secondi lo sprint per il quinto posto e, dopo essere stato nella testa del gruppo per tutta la corsa, conclude con un buon 11° posto Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB).

MountainBike

Ottava prova della Xco Piemonte Cup di MountainBike, oggi, a Verzuolo (Cuneo). Negli Esordienti primo anno vittoria di Sella iazz Jacopo (Rive Rosse; 32’07”); all’8° e 9° posto HerVé Learco Collé (Cs Lys; 36’22” e Claudio Fianco (Orange Bike; 36’30”).

Negli Esordienti secondo anno s’impone Mattia Bonavia (29’52”). In 8° psoziione Aimé Chatrian (Orange Bike; 31’19”); 10° Silvain Perron (Orange Bike; 33’34”); 14° Thierry Bérard (Orange Bike; 38’11”); 17° Lorenzo Nicoletta e 20° Alex Yeuillaz, entrambi del Cs Lys.

Negli Juniores s’ è imposto Diego Bonelli (Academy Giaveno; 55’53”); 15° Andrea Brunier (Orange Bike; 58’00”). Nei Master 3, piazza d’onore per Yuri Droz (De Rosa Santoni; 1h 04’19”) alle spalle di Gianni Castelli (1h 03’05”). E terzo posto di Jonathan Marcionetti (1h 04’06”). Secondo posto tinto di nero anche nei Master 7, grazie a Corrado Cottin (Team Benato).